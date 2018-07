Noch vor den Parteien der Bundesrepublik schloß das Politbüro der SED eine Bestandsaufnahme ihrer Deutschlandpolitik ab. Das Ergebnis dieser Inventur faßte der Parteisekretär Walter Ulbricht in einer Festrede am zwanzigsten Gründungstag der Einheitspartei zusammen: Nach Rüdiger Altmann versuchte auch er sich an gesamtdeutscher fiction.