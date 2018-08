Die Seewirtschaft an der deutschen Küste ist beunruhigt. Reedereien, Werften und Zulieferindustrie haben unerwartet einen neuen Konkurrenten bekommen. Zugunsten der britischen Industrie acquiriert das Bundesfinanzministerium Aufträge bei Reedereien des Auslandes.

Als deutsche Reeder in Großbritannien Schiffe bauen lassen wollten – und in geringer Zahl auch bestellten –, beschwerten sich die Werften. Als Reeder und Werften wenigstens Unteraufträge für Hilfsmaschinen oder nautische Ausrüstungsgegenstände in England placierten, protestierte die Zulieferindustrie. Da sich die Bundesregierung im Dritten Devisenhilfeabkommen jedoch verpflichtet hatte, der britischen Industrie zusätzliche Aufträge zu verschaffen, sind nun einige Beamte aus dem Dahlgrün-Ministerium beauftragt, möglichst lautlos ausländischen Interessenten diese einzigartig billigen Kreditmittel aufzudrängen. Deutsche Werften können auf Grund der Bundeshilfen norwegischen Reedern nur Zinskredite zwischen 6,5 und 7 Prozent offerieren. Das Bundesfinanzministerium bietet dagegen für Aufträge in England 50 Prozent zu 5,2 Prozent und die restlichen 30 Prozent zu 5,5 bis 5 Prozent an; das entspricht einem Mischzins von 3,7 Prozent.

Zwar bemüht man sich, nur solche ausländischen Reeder zu begünstigen, die nicht potentielle Kunden deutscher Werften sind. Für die deutsche Zulieferindustrie dagegen ist dieser Vorgang bitter. „Wen es gerade trifft, da haut es hin.“ – Das Bundesfinanzministerium sagt, Bundeskanzler Erhard billige diese Praktiken. Wie lange? bh