Der Dresdner Bank ging es im Geschäftsjahr genau wie vielen anderen Kreditinstituten: Die weitere Expansion wurde allein durch den Zuwachs an Spareinlagen ermöglicht! Er betrug bei der Dresdner Bank knapp 600 Millionen Mark, während die übrigen Kundeneinlagen nur noch um knapp 13 Millionen zugenommen haben. Da das Institut, wie Vorstandsmitglied Dr. Erich Vierhub hervorhob, die Restriktionspolitik der Bundesbank „sehr ernst nimmt“, wurde das Plus an Spareinlagen nur zu reichlich zwei Drittel ins Kreditgeschäft gesteckt. Rund 111 Millionen dienten zur Ablösung teurer Bankgelder, so daß die Qualität der Einlagen bei der Dresdner Bank gestiegen ist.

Expansion mußte 1965 hinter der Liquiditätsvorsorge zurücktreten. Liquidität kostet bei einer Bank Geld; sie bedeutet ein Verzicht auf zusätzliche Geschäfte, die im vergangenen Jahr angesichts der hohen Nachfrage nach Krediten sicherlich leicht zu machen gewesen wären. So kommt es, daß bei der Dresdner Bank das Jahresergebnis vor Steuern nur das gleiche wie im Vorjahr ist. Das höhere Geschäftsvolumen hat also gerade ausgereicht, die vermehrten echten Unkosten zu decken. Der versteuerte Gewinn hat sogar um fast 17 Prozent abgenommen. Aber das ist in diesem Fall kein Alarmzeichen, weil 1965 bei der Dresdner Bank erhöhte Möglichkeiten steuermindernden Ertragsverteilung zur Verfügung standen, die auch restlos genutzt wurden. Man kann davon ausgehen, daß 1965 die versteuerten stillen Reserven nicht ganz so hoch dotiert wurden wie 1964, daß aber andererseits im beträchtlichen Umfang unversteuerte stille Reserven gebildet werden konnten.

Als Entschädigung für den Dividendengleichschritt – auch für 1965 gibt es nur 16 Prozent – nimmt die Dresdner Bank in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung (7 : 2 zu 100 Prozent) vor, obwohl die Bilanzstruktur eine solche Transaktion keineswegs nahelegt. Der Bezugsrechtwert macht etwa 80 Punkte aus. Das ist fast genauso viel, wie der Aktionär der Deutschen Bank innerhalb von zwei Jahren „gewährt“ bekam: Und noch eine frohe Botschaft gibt es für die Aktienbesitzer der Dresdner Bank: Nur noch Dresdner-Bank-Aktien im Nennwert von 5,4 Millionen sind registriert im Besitz von US-Anlegern. 1963 waren es noch 20 Millionen. Der von dieser Seite kommende Abgabedruck wird also „mangels Masse“ bald nachlassen müssen.

kw