Der Funksender des Nilhechts

Von Vitus Dröscher

Kann man Fische mit einem Magneten angeln? Gemeint sind keine Papptiere mit Blechmaul wie in dem bekannten Kinderspiel, sondern richtige lebende Fische. So grotesk es klingt, aber dem englischen Zoologen Professor H. W. Lissmann ist dieses Kunststück gelungen.

Mit dem Ruderboot auf einem afrikanischen Binnengewässer treibend, hatte er einen Nilhecht ausgemacht, ein Prachtexemplar von 1,60 Meter Länge. Als er bis auf einen halben Meter herangekommen war, hielt der Cambridge-Professor einen starken Hufeisenmagneten knapp über den Wasserspiegel. Wie vom Magneten angezogen, kam der große Räuber heran und blieb mit dem Kopf direkt unter dem Eisenstück stehen. Wenn der Forscher den Magneten hin und her bewegte, zog er den Fisch stets langsam mit. Etwas schwächer, aber in gleicher Weise reagierte das Tier auch auf einen Kautschukkamm, den Professor Lissmann durch Reibung elektrisch aufgeladen hatte.

Mit gewöhnlichen Hechten kann man so etwas nicht machen, auch nicht mit den meisten anderen Fischen. Mit diesem verblüffenden Rattenfängertrick lassen sich nur die Nilhechte und Tapirfische Afrikas sowie die südamerikanischen Messerfische an der Nase herumführen. Wie ist das zu erklären?

Die genannten Fische leben in einer Welt, in der die „normalen“ Sinne versagen. Das Auge nützt ihnen nicht viel, da sie in extrem trüben Flüssen leben, in denen man ohnehin nicht die Hand vor Augen sehen kann. Auch verlegen sie die Jagd und Futtersuche meist in die Nachtstunden. So ist das stark verkümmerte Auge im wesentlichen nur ein Anzeiger für Tag und Nacht.

Das Ohr ist auch nicht zu gebrauchen, da die Flüsse obendrein noch so reißend schäumen, daß außer dem Tosen des Wasser nichts anderes zu hören ist.