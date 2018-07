Hallo Nachbarn – aber in freundlicher Form hieß die Devise... und die ließ das Schlimmste befürchten. Alpträume stellten sich ein, je näher der Sendetermin rückte, im Geist sah man schon Münch als zahnlosen Mümmler, witzelnd und spaßige Schwanke erzählend, erblickte Renée Franke, geopfert auf Zehrers Altar, neckische Gags intonierend, Geschichtchen, wohl geeignet, auch der Oma von der CSU und dem verdienten Kassierer einer SPD-Ortsgruppe etwas Freude zu schenken: nichts Zersetzendes also, keine Satire und keine Verzerrung, sondern einen Hauch von Ilse Werner und Theo Mackeben, von Schmunzelecke und von Hans im Bild.

Ein Glück nur, daß es anders kam! Die Verstärkung der Mannschaft durch den Wanderschauspieler Schwier zahlte sich aus (er tat so harmlos, doch er war es nicht), das Publikum, an den richtigen Stellen schweigend, aber applaudierend, wenn es nötig war, gab zu verstehen, daß die Gemeinde der Nachbarn nicht gar so gering ist, wie es Springers Garde und die Männer der Regierungspartei bisweilen darzustellen belieben. Und was die Pointen betraf, so waren sie zwar liebevoller verpackt als in früheren Zeiten, doch eben deshalb um so überraschender und böser: Wer weiß, ob man das Zitat der Frau Hauptmann, der Gattin des Starfighterpiloten: „der letzte Schleudersitz ist nicht für Herrn von Hassel, sondern für meinen Mann“ – wer weiß, ob man das und überhaupt die grimmig-kalte Invektive, „aber in netter Form natürlich“, gegen den Verteidigungsminister in früheren Tagen gewagt haben würde?

Kurzum, soviel privaten Klamauk, soviel Schwänkchen und Witzchen es am Rande auch gab – die Sendung als Ganzes war gut, es war richtig, sich der Brechtschen List zu bedienen und Guillotinen wie Pralinees, Sarkasmen wie Konfekt zu offerieren. Statt sich im Frontalangriff Blößen zu geben, deckten die Nachbarn, indirekt wertend, Symptome auf, analysierten die Folgen und gaben damit den Blick auf die Ursachen frei.

Wie muß eine Politik beschaffen sein, fragte der Betrachter am Bildschirm, wie das Klima in einem Land, wo die Zündler und Fälscher, die Historien-Zinker und die Feinde der Vernunft von Jahr zu Jahr mächtiger werden ... wobei Vernunft, dies Panoramen ins Stammbuch, sich keineswegs immer martialisch und streng, abstrakt und kühl manifestiert: Daß die Ostermarschierer Bärte trugen, zu Gitarren-Songs klatschten und sich nicht wie streitlustige Suffragetten, sondern eher wie fröhliche Beatles aufführten, spricht noch nicht gegen ihre Vernunft.

Mag es ein deutsches Vorurteil sein, die Ratio zugunsten des Gefühls, Lichtenberg zugunsten Hölderlins (wie man ihn versteht) zu diskreditieren: Die Einschätzung des Verstandes als eines dem Zwerchfell entgegengesetzten Organs, die Trennung von Kalkül und Charme ist auch teutonischer Natur. Und was das cartesianische Argumentieren angeht – logischer als die Thesen des Ministers während der Starfighterdebatte waren die Aussagen der Ostermarschierer denn doch, wie mir schien. Momos