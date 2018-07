Inhalt Seite 1 — Versagen der Bourgeoisie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ernst Niekisch: Politische Schriften. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 347 Seiten, 19,80 DM.

Dreimal in diesem Jahrhundert hat es in der deutschen Geschichte Zäsuren gegeben, denen ein tatsächlicher oder vermeintlicher Neubeginn folgte: 1918, 1933 und 1945. Dreimal setzten die Deutschen an, alles neu zu machen. So muß die Diskontinuität unserer Geschichte am deutlichsten sich manifestieren an den wenigen, deren Leben die gesamte Zeitspanne umfaßt. Sie sind, auch wenn sie noch unter uns leben, vergessen, umstritten oder gar beides, denn es schließt ja das eine das andere nicht aus, wie der Name Ernst Niekisch beweist, um dessen jüngstes Buch es hier geht.

Als 1958 der erste Band seiner Memoiren erschien – der zweite steht noch aus –, fragte ein prominenter Rezensent: „Wie soll man jungen Menschen begreiflich machen, was der Name Ernst Niekisch uns einmal bedeutet hat?“

Die Frage gilt auch angesichts des nun vorliegenden Bandes, der Beiträge aus mehr als dreißig Jahren umfaßt. Wüßte man es nicht, man käme möglicherweise nicht darauf, daß die seinerzeit berühmte Streitschrift „Hitler – ein deutsches Verhängnis“ aus dem Jahre 1931 und die Reflexion „Deutsche Daseinsverfehlung“ 1945, nach der Entlassung Niekischs aus dem Zuchthaus geschrieben, denselben Autor haben. Niekisch verabscheute Hitler damals vor allem, weil er nicht „deutsch“ genug war. „Deutsch“ galt Niekisch damals nur „der protestantische Norden und Osten“, eine Ansicht, die – sieht man sie unter dem Aspekt einer Immunität gegen die Vorstellungswelt des Nationalsozialismus – eine gewisse Ferne zu den ideologischen und politischen Strömungen innerhalb des damaligen deutschen Protestantismus verrät.

Eine völlig andere Geschichtskonzeption entwickelt Niekisch in der Schrift „Deutsche Daseinsverfehlung“. Er sieht den Ansatzpunkt dieser Verfehlung in der Tatsache, daß in Deutschland das Bürgertum kein Selbstbewußtsein entwickelte, daß der Bürger immer Untertan geblieben war und somit eine bürgerliche Revolution sich nicht vollzogen hatte. Preußen versteht er nun als eine „antiliberale Gründung“, während er den philosophischen Idealismus als „Ersatzimperialismus“ kennzeichnet. Er verweist in diesem Zusammenhang auf Fichtes „Reden an die deutsche Nation“, in denen schon deutlich geworden sei, daß das „eigentliche Ur- und Menschheitsvolk“, das deutsche sozusagen per definitionem Anspruch auf Weltherrschaft habe, woraus sich ergibt: „Der Vorrang des deutschen Volkes an Innerlichkeit soll merkwürdigerweise politische, also äußerliche Lorbeeren einbringen.“

Niekisch sieht in dieser Schrift die deutsche Daseinsverfehlung als ein Versagen der deutschen Bourgeoisie, deren führende Gruppen, statt ein bürgerliches Wertsystem zu entwickeln, sich mit wirtschaftlichen Machtpositionen zufrieden gab, während die Mittelschicht mit einem dem Adel abgeschauten Standesdünkel sich über mangelnde Freiheiten und Rechte hinwegsetzte.

In den „Grundlinien europäischer Politik“ zeigt Niekisch sich als einfallsreicher Essayist. Wie Historiker vom Fach diese Geschichte in Porträts werten würden, soll hier nicht gefragt werden. Niekisch erweist sich hier als ein Kenner und Könner einer feuilletonistischen Geschichtsschreibung, die in den zwanziger Jahren blühte und problematische Frucht trug. Nur ein Beispiel: Es regt gewiß zum Nachdenken an, wenn man unter der Überschrift „Richelieu“ liest, der Kardinal sei der erste Jakobiner gewesen. Wie ja überhaupt das Jakobinertum das tiefste Geheimnis des Franzosen sei: „... so oft über Frankreich eine Stunde der höchsten Not hereingebrochen ist, wird es immer ein Jakobiner sein, der es rettet.“ Das ist gewiß interessant, doch erweist sich die Problematik solcher Prophetie an einer so einfachen Frage wie der folgenden: Ist de Gaulle ein Jakobiner?