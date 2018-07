Daß so viele gekommen waren, um seiner Hinrichtung zuzuschauen, lag an seiner hohen Stellung, zu der er sich in kurzer Zeit emporgearbeitet hatte und aus der er dann gestürzt wurde. Was hier auf so häßliche Weise beendet wurde, betraf ein ganzes Volk, ja eigentlich ganz Europa. Besessen von dem Gedanken, die Menschen zu beglücken, hatte dieser Mann Reformen über Reformen dekretiert – aber theorieverblendet und viel zu hastig. Und so jubelten über seinen Sturz nicht nur seine Gegner, sondern ebenso laut gerade jene, denen er zu einem freieren Leben hatte verhelfen wollen. Eine besondere Genugtuung war es ihnen allen, den noch eben so Mächtigen jetzt nicht nur klein, sondern auch schwach zu sehen oder doch zumindest nicht gerade heldenhaft.

Verwunderlich war es allerdings nicht, daß der 34jährige nicht gerade freudig aufs Schafott ging: nicht nur fühlte er sich als das Opfer eines Justizmordes, und nicht nur wußte er, was ihm jetzt bevorstand – er hatte eben jene ganze Prozedur soeben schon miterleben müssen. Denn mit ihm war sein Freund und Mitarbeiter verurteilt worden, und während diesem die rechte Hand und der Kopf abgeschlagen wurden und der Körper wie der eines geschlachteten Tieres in vier Teile zerlegt, hatte er unterhalb des Schafotts alles mit anhören müssen, von der Verlesung des Urteils und der Bitte des Henkers um Vergebung bis zu der grauenhaften Vollstreckung, Schlag um Schlag.

Nun war er selber an der Reihe, und offensichtlich fiel es ihm schwer, die Treppe hinaufzugeben. Als er oben stand, vor dem Block, der rot war vom Blut seines Freundes, hörte er noch einmal das Urteil: „... soll seiner Ehre, seines Lebens und seines Eigentums verlustig sein ... Sein adeliger Wappenschild soll vom Henker zerbrochen ... Seine rechte Hand, die er nach der Krone ausgestreckt, soll ihm abgeschlagen werden, während er noch lebt, darauf sein Kopf. Sein Leib soll vom Henker gevierteilt werden ...“

Weithin war zu sehen, wie er auf dem erhöhten Schafott niederkniete, sich nach vorn beugte, den Kopf auf den Block legte und den rechten Arm daneben, auf einen kleineren Block. Als ihm mit dem Henkersschwert die rechte Hand abgeschlagen wurde, bäumte er sich auf, aber der Henker zwang ihn wieder auf den Block, und dann schlug er ihm den Kopf ab. Mit einer großen Axt wurde der Körper des Enthaupteten auseinandergeschlagen, in viele Teile, wie es das Urteil verlangte. Das Herz wurde herausgerissen. Und erst als der Henker seine Arbeit getan hatte, deckte man über alles ein großes schwarzes Tuch – nur nicht über den Kopf und die rechte Hand des Hingerichteten; sie wurden auf Stangen gesteckt und blieben noch lange Zeit auf dem Galgenfeld.

Als die Menge die Hinrichtungsstätte verließ, war von Jubel nichts mehr zu hören. Die Stimmung war umgeschlagen. Dumpf und erschüttert gingen die Tausende nach Hause. Sie schienen zu spüren, daß diese Exekution nicht Wiederherstellung der gestörten Ordnung bedeutete, sondern daß man die Sache zu weit getrieben hatte. Zu unverhüllt hatte die Hinrichtung dieses Mannes und seines Freundes den Vernichtungswillen ihrer Gegner erkennen lassen...

Wer war’s?

Die Auflösung (und eine neue Geschichte von Tratschke) lesen Sie in der nächsten Woche. Die Antwort auf die Frage in der vorigen Ausgabe: Es war Katharina die Große. Als 25jährige Frau des Großfürsten Peter wurde sie am 1. Oktober 1754 von ihrem ersten Kind entbunden; es war der spätere Zar Paul I. Die moderne Forschung hält es für sicher, daß Pauls Vater der Kammerherr Sergej Soltikow war, mit dem Katharina ein Verhältnis, hatte. Paul selber aber hat sich immer als Sohn Peters III. gefühlt. Besonders deutlich zeigte er das, als er Zar zuvor (1796). Da hat er als erstes den 34 Jahre noch ermordeten Peter war, der bei seinem Tod noch ungekrönt gewesen war, postum gekrönt. Die Ehe zwischen dem stammenden Peter und der aus Deutschland stammenden Katharina war auf zustande von Peters Tante, der Zarin Elisabeth, zustande gekommen. Elisabeth wollte, daß der möglichst bald geistig zurückgebliebene Peter möglichst bald einen Thronfolger hatte.