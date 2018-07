Inhalt Seite 1 — ZEIT SPART GELD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Konzentrierter Versicherungsschutz

Namhafte deutsche Versicherungsgesellschaften bieten einen sogenannten gebündelten Versicherungsschutz in Form der Familienpolice an. Die neue Familienversicherung ermöglicht es, sich gegen Schäden an Reisegepäck und Hausrat abzusichern sowie gegen solche aus privater Haftpflicht und Unfall. Der Versicherte kann wählen, wie die Unfall-Versicherungssumme auf den Todes- und Invaliditätsfall aufgeteilt werden soll. Die Blockpolice der Familienversichereung ist nicht allein für das Neugeschäft gedacht, sondern vielmehr auch für die Zusammenfassung bereits bestehender Verträge.

Tips für Wall Street

Das Münchener Privatbankhaus W. Feuchtwanger KG, das in wiederholten Veröffentlichungen keinen Hehl aus seiner Meinung macht, daß deutsche Papiere vorerst nicht, amerikanische aber um so lohnender sein werden, empfiehlt seiner Kundschaft: 1. Sprague Elektric im Hinblick auf das Farbfernsehgeschäft. 2. Getty Oil, weil Mr. Getty seinen Gesellschaften bald Übernahmeangebote machen dürfte. 3. Wilshire Oil als Getty-Partner im öl- und gasträchtigen Arkansoma-Becken. 4. Checker Motors wegen seiner wertvollen Taxilizenzen.

Auch Schwab-Benzin billiger

Im Schwab-Markt in Hanau, dem Einkaufszentrum am Sitz der Zentrale der Friedrich Schwab AG, Überlandversand, sind die Benzinpreise um 3 Pfennig je Liter gesenkt worden. Normalbenzin kostet dort jetzt 46 Pfennig, Super 53 und Diesel 45 Pfennig. Damit folgt Schwab der durch die Esso am deutschen Markt eingeleiteten Benzinpreissenkung.

