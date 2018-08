Immer geringere Überschüsse

Die Außenhandelsbilanz der Bundesrepublik schloß im ersten Vierteljahr 1966 mit einem Überschuß von 844 Millionen Mark ab. Das ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres, wo im gleichen Zeitraum noch ein Überschuß von 1098 Millionen Mark erzielt wurde. Die Einfuhren überstiegen im ersten Quartal 1966 mit 18,1 Milliarden Mark die Importe der ersten drei Monate des Jahres 1965 um 11,3 Prozent, die Ausfuhren stiegen dagegen nur noch um 9,1 Prozent auf 18,9 Milliarden. Im März hat sich diese Entwicklung noch verschärft: Die Einfuhren wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent, die Ausfuhren nur um acht Prozent.

Wie der Vertrag es befiehlt

Vom Juli 1966 an ist die Bundesrepublik auf Beschluß des EWG-Rates verpflichtet, die Zölle für etwa zwei Drittel ihrer Einfuhren an gewerblichen Produkten aus Nicht-EWG-Ländern um bis zu 15 Prozent zu erhöhen. Bundeswirtschaftsminister Schmücker hat diesem Beschluß, der Einfuhren im Werte von rund drei Milliarden Mark betrifft, nur schweren Herzens zugestimmt. Tatsächlich muß die Abschaffung von „Zolldisparitäten“ durch Zollerhöhungen paradox erscheinen in einer Zeit, in der die Bemühungen auf Zollsenkungen und eine Expansion des Welthandels gerichtet sind.

Rentenabsatz enttäuschte

Enttäuschend niedrig war der Absatz festverzinslicher Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt im ersten Quartal dieses Jahres. Der Brutto-Absatz (ohne Berücksichtigung der Tilgungen) war mit 3,73 Milliarden Mark um fast ein Drittel geringer als im ersten Quartal des Vorjahres. Bei Abzug der Tilgungen lag der Absatz mit 2,8 Milliarden Mark sogar um 45 Prozent unter den vergleichbaren Verkäufen des Vorjahres. Nicht nur die Kreditinstitute erwarben infolge der Geldverknappungspolitik der Bundesbank weniger Renten, auch die private Kundschaft hielt sich wegen der bisherigen Kursverluste zurück.

Tief in der Kreide