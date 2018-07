Die Meldung klingt wie barer Hohn: Bundesregierung und Parteien wollen „schnellstens die Voraussetzungen für einen Zeitungsaustausch schaffen“. Diese Ankündigung kommt zwei Jahre, nachdem Ulbricht der Bundesrepublik einen Zeitungsaustausch anbot. Damals wie heute fehlen hier die rechtlichen Grundlagen, DDR-Publikationen frei zu verkaufen. In den zwei Jahren hat sich das Kabinett nie mit einer Änderung des Staatsschutzrechts ernsthaft beschäftigt, die die volle Informationsfreiheit wiederherstellen würde.

Der Hamburger Innensenator Heinz Ruhnau wollte jetzt nicht länger auf eine Entscheidung in Bonn warten. Mit einem juristischen Winkelzug umging er die aus dem Jahre 1952 stammende Gesetzesbestimmung, nach der Verbreitung und Bezug sowjetischer Schriften strafbar ist: Alle Hamburger können in Zukunft DDR-Publikationen beziehen, wenn sie von der Innenbehörde eine „Unbedenklichkeits-Bescheinigung“ erhalten.

Bei allen guten liberalen Absichten, die hinter dieser Regelung stehen: Sie ist wenig befriedigend. Mit Recht hat die Hamburger CDU-Opposition darauf hingewiesen, daß es „unzumutbar und mit rechtsstaatlichen Gepflogenheiten nur mühsam vereinbar“ sei, wenn sich die Staatsbürger ihre politische Unbedenklichkeit von einer Behörde bescheinigen lassen sollen, der Polizei und Verfassungsschutzamt unterstehen.

Die Christlichen Demokraten in Bonn und die Bundesregierung haben freilich ganz andere Bedenken gegen Ruhnaus Maßnahme. Sie sehen darin eine unzulässige Vorleistung gegenüber Ostberlin. Sie wollen kommunistische Zeitungen nur dann in der Bundesrepublik zulassen, wenn die DDR westdeutsche Schriften an ihren Kiosken verkauft.

Mit dieser Argumentation wurde das Hamburger Vorprellen nachträglich gerechtfertigt. Denn abgesehen davon, daß niemand weiß, wann in Bonn endlich ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wird, gibt es auch keinerlei Anzeichen dafür, daß Ostberlin noch ernsthaft an einem Zeitungsaustausch interessiert ist.

Die Staatsbürger der Bundesrepublik haben aber wohl mittlerweile bewiesen, daß der Zweifel in ihre „demokratische Zuverlässigkeit“, der bei dem Gesetz von 1952 Pate stand, unbegründet war. Das Grundrecht auf Informationsfreiheit bedarf keiner Einschränkung. Seine Gewährung kann nicht von der Willkür eines totalitären Regimes abhängig gemacht werden. Demokratische Rechte sind kein Tauschobjekt. K. H.