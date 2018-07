Inhalt Seite 1 — Zertifikate im Konsumladen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jetzt haben auch die Konsumgenossenschaften einen Weg zum Kapitalmarkt gefunden. Zusammen mit der gewerkschaftseigenen Bank für Gemeinwirtschaft legen sie einen Immobilienfonds auf, der vorrangig dazu dienen soll, Bauvorhaben der einzelnen Konsumgenossenschaften zu finanzieren, soweit dies aus eigener Kraft nicht möglich ist. Aus Gründen einer gesunden Risikostreuung werden natürlich nicht nur Konsum-Läden gebaut und anschließend vermietet, sondern auch Ladenräume für andere Branchen und Wohnungen. Wenn der Verkauf der Zertifikate es zuläßt und rentable Objekte gefunden werden können, ist auch daran gedacht, Gebäude zu errichten, die in keinerlei Zusammenhang mit den Konsumgenossenschaften stehen.

Die Konstruktion des neuen Immobilienfonds lehnt sich an das Beispiel der Münchener iii-Fonds an, die in den vergangenen Jahren erfolgreich gearbeitet haben. Zur technischen Durchführung des neuen Sparzweiges wurde in Hamburg die CO-OP Immobilien-Fonds Verwaltung AG gegründet, deren Kapital bei der Bank für Gemeinwirtschaft und den Organisationen der Konsumgenossenschaften liegt. Diese Gesellschaft vertreibt die CO-OP-Immobilienzertifikate. Der Erlös wird in folgender Weise verwendet:

1. Zum Erwerb aller Aktien der CO-OP Immobilien-AG (jetziges Aktienkapital 2 Millionen Mark). Diese Gesellschaft mit Sitz in Hamburg befaßt sich mit dem Erwerb, der Bebauung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, die sie aus Fondsmitteln finanziert.

2. Zur Gewährung von Darlehen an die CO-OP Immobilien-AG gegen grundpfandrechtliche Sicherung.

3. Zum Halten flüssiger Mittel, die nicht sogleich für den Fonds direkt verwendet werden können. Sie werden ertragbringend an anderer Stelle angelegt. Die Liquiditätsreserve ist auch deshalb notwendig, um der Verpflichtung zum Rückkauf wieder angebotener Zertifikate jederzeit nachkommen zu können.

Drei Ziele hat sich der CO-OP-Fonds gesetzt: Wertbeständigkeit – Rentabilität – Fungibilität. Um sie zu erreichen, meine verehrten Leser, müssen in der Geschäftspolitik Kompromisse geschlossen werden. Das Höchstmaß an Wertbeständigkeit wäre sicherlich dadurch zu erzielen, indem viele Objekte bei einem möglichst geringen Eigenkapitalanteil erworben werden. Dadurch müßte man zwar hohe Schulden machen, was angesichts der Geldentwertung ja kein Nachteil sein würde. Eine solche Politik müßte aber zu Lasten der Rentabilität gehen, denn die hohen Zinsen für Fremdmittel würden eine nennenswerte Ausschüttung an die Zertifikatsinhaber verhindern. Ihr Gewinn läge dann allein im Wertzuwachs.

Die Fondsleitung will aber einen Mittelweg zwischen Wertzuwachs und Ausschüttung wählen. Das bedingt, daß auf eine Fremdfinanzierung der Objekte weitgehend verzichtet wird. Dem Kaufkraftschwund der Mark will man dadurch begegnen, daß die Objektmieten an den Umsatz gebunden werden. Steigen die Preise, steigt der Umsatz – und damit der Nutzen für den Fonds. Bei den Wohnungen will man sich durch relativ kurzfristige Mietverträge helfen, die es erlauben, von Zeit zu Zeit die Mieten anzuheben.