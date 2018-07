Von Dieter Senghaas

Fritz Vilmar, Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main; 222 Seiten 14,80 DM.

Die Phantasie, welche die führenden Strategen in den vergangenen fünfzehn Jahren beflügelte, ist bemerkenswert. Es wurden Schwellen und Pausen, erste und zweite Schläge, eine Verteidigung nach vorwärts, Eskalationsleitern und manches andere Instrumentarium entworfen. Ein stattliches Arsenal an Techniken und Doktrinen steht heute auf Grund dieser analytischen Bemühungen der praktischen Politik zur Verfügung. Vilmar glaubt, daß es über den Bankrott der Militärpolitik nicht hinwegtäuschen kann. Die polemische Distanz zur gängigen strategischen Diskussion ist der eine bemerkenswerte Aspekt des vorliegenden Buches.

Der zweite beachtenswerte Aspekt betrifft die Diskussion der Abrüstungsproblematik selbst. Während die meisten gegenwärtigen Veröffentlichungen zur Abrüstung sich auf technische Probleme beziehen – beispielsweise auf Fragen der Rüstungskontrolle und Inspektion –, konzentriert sich Vilmars Untersuchung auf die Verflechtung von Rüstung und Wirtschaft und die Widerstände gegen eine konsequente Abrüstungspolitik. Gibt es wirtschaftliche oder gesellschaftliche Kräfte in den westlichen Industriestaaten, die in Richtung forcierter Rüstungen wirken und ernsthafte Abrüstungsbemühungen zu verhindern suchen? Ist die Aufrechterhaltung überdimensionaler Rüstungen, die Verhinderung erfolgreicher Abrüstungsverhandlungen gar eine Lebensbedingung des gegenwärtigen sozialökonomischen Systems des Westens?

Vilmar macht sich die Beantwortung dieser Fragen nicht leicht. Ein historischer Rückblick zeigt, daß die Rüstungen in den westlichen Gesellschaften überdimensional entwickelt worden sind. Seit 1914 sind sie auf das Zehnfache gestiegen; die Industrieproduktion wuchs in der gleichen Zeit nur auf das Drei- bis Vierfache. Daß das Rüstungsbudget der Vereinigten Staaten, das zehn Prozent des amerikanischen Sozialprodukts gleichkommt, eine konjunkturstützende Wirkung hat, ergibt sich allein schon aus der Höhe des Betrages.

Die Materialien Vilmars zeigen, daß die Rüstung heute als Motor technischen Fortschritts fungiert und daß die private Wirtschaft die Kosten für die Weiterentwicklung der Rüstungstechnologie, die mittelbar auch dem Zivilsektor zugute kommt und wachsenden Wohlstand verbürgt, nicht allein aufzubringen vermag. Seit der Rüstungskomplex den technischen Fortschritt entscheidend bestimmt, trägt die ganze Gesellschaft – und nicht nur die Privatwirtschaft – die außerordentlich hohen Entwicklungskosten, ohne daß sich an der Organisation der Wirtschaft, vor allem an der privaten Gewinnmaximierung etwas geändert hat.

Die Organisationsformel des kapitalistischen Systems auf der Entwicklungsstufe des amerikanischen ist also heute nicht mehr die gleiche wie vor Jahrzehnten. Forschung und Entwicklung sind, wenn man so will, verstaatlicht; ihre Impulse verdanken sie den Erfordernissen des Rüstungssektors, der aus naheliegenden Gründen weithin öffentlicher Diskussion entzogen bleibt; durch die Rüstungsproduktion behält die Privatindustrie die Verfügungsgewalt über den für die gesamte Gesellschaft entscheidenden Innovationskomplex in Händen, der indirekt, unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, auch zur Erhöhung des Lebensstandards führt.