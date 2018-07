Etwa hundert Wissenschaftler aus neunzehn Nationen tagten vor einiger Zeit in der Purdue University, Lafayette in Indiana. Das Thema: „Chemie heißer Atome“, ein noch sehr junges Arbeitsgebiet der modernen Naturwissenschaften. Die Vertreter dieser recht unkonventionellen Chemie kamen sowohl aus der Radio- und Kernchemie, der physikalischen und theoretischen Chemie als auch aus der Physik.

Was versteht man unter der Chemie heißer Atome? Während die meisten klassischen chemischen Reaktionen durch Zufuhr von Wärme ausgelöst und beschleunigt werden – die beteiligten Moleküle bewegen sich bei Temperaturerhöhung schneller und ihre Zusammenstöße werden kräftiger und häufiger –, können durch Kernreaktionen in einem „kalten“ System sogenannte Rückstoßatome extrem hoher kinetischer Energie erzeugt werden, die mit den umgebenden Molekülen in bisher unbekannter Weise chemisch zu reagieren vermögen.

Daß mit Kernprozessen auch chemische Umwandlungen verbunden sein können, entdeckte bereits im Jahre 1934 der Ungar-Amerikaner Leo Szilard, ein Pionier der Kernwissenschaften. Er bestrahlte Äthyljodid, C2H5J, mit Neutronen und stellte fest, daß ein großer Teil der durch Neutroneneinfang entstandenen radioaktiven Jodatome seine ursprüngliche Kohlenstoff-Jod-Bindung als Folge des Kernprozesses gesprengt hatte. Die Deutung dieses Effektes erscheint einfach: Die bei Kernprozessen freiwerdende Energie wird entweder in der Form von Gammastrahlung abgegeben oder emittierten Teilchen, etwa Neutronen, Protonen oder Alphateilchen, als kinetische Energie mitgegeben. Während aber das Atom solche Teilchen aussendet, wird ihm nach dem gleichen physikalischen Gesetz, nach dem zum Beispiel eine Rakete angetrieben wird, eine Rückstoßenergie zuteil, eine kinetische Energie, die viele hundert oder sogar viele tausend Elektronenvolt betragen kann. Sie genügt nicht nur, um eine ursprünglich vorhandene chemische Bindung aufzubrechen, sie ist auch groß genug, um das Rückstoßatom mit einer hohen Geschwindigkeit – einige Millionen Stundenkilometer – davon fliegen zu lassen. Freilich legt es dabei wegen der starken Bremsung durch Zusammenstöße mit den umgebenden Molekülen beispielsweise in Festkörpern und Flüssigkeiten nur eine Strecke in der Größenordnung von Millionstel Millimeter zurück.

Was geschieht nun mit einem Rückstoßatom nach seiner Entstehung? Bei den hohen Anfangsenergien verhält es sich zunächst nicht viel anders als die meisten Kernstrahlungsteilchen beim Durchgang durch die Materie: Es regt die umgebenden Moleküle an, wobei sie Elektronen verliefert können und damit eine elektrische Ladung erhalten (ionisiert werden), oder es zerschlagt sie. So hinterläßt das Rückstoß-Atom eine Spur von Ionen und Molekülfragmenten. Auf dem letzten Teil seines Abbremsweges verliert es seine Energie schließlich durch elastische und unelastische Stöße. Hier nun kann es chemische Reaktionen mit den umgebenden Molekülen eingehen, nachdem es seine Energie bis auf etwa einige zehn Elektronenvolt verloren hat. Ein neues Molekül wird synthetisiert. Weil es das radioaktive Rückstoßatom als Bestandteil enthält, ist es „markiert“ und kann durch die beim radioaktiven Zerfall ausgesandten Strahlen leicht erkannt werden.

Eine neue Welt der Chemie mit neuartigen Reaktionen und Gesetzmäßigkeiten eröffnet sich dem Chemiker in diesem heißen Energiebereich zwischen etwa 1 bis 100 Elektronenvolt. Das Adjektiv „heiß“ ist hier durchaus berechtigt, denn Temperaturen von einigen zehntausend bis zu einigen Millionen Grad wären notwendig, um Atomen durch einfaches Erhitzen diese kinetischen Energien zu verleihen. Unkonventionelle Molekülsynthesen zeichnen sich ab, wenn auch nur im Mikrobereich und zunächst ohne präparativen Nutzen. Die Erkenntnisse aber, die beim Studium dieser Hochenergieaktionen gewonnen werden, werfen neues Licht auf die Natur der chemischen Bindungen und Reaktionen. Auch können Aufschlüsse über eine im Weltall, beispielsweise in der solaren Atmosphäre oder in Kometschweifen, ablaufende Chemie gewonnen werden. Aber auch für unsere irdische Umwelt sind solcherlei Erkenntnisse wichtig, denn wo immer radioaktive Atome erzeugt werden, entscheiden die anschließenden chemischen Reaktionen darüber, in welcher chemischen Form das Radioisotop schließlich vorliegt.

Die Purdue-Tagung zeigte, daß man erst in den letzten Jahren begonnen hat, diese neue Chemie zu verstehen, insbesondere dank modernerer experimenteller Möglichkeiten und nicht zuletzt dank der Hilfe der Theoretiker. Es wurde weiterhin deutlich, daß der Kreis der hier tätigen interessierten Wissenschaftler ständig anwächst (die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen auf diesem Gebiet ist auf rund 1200 angestiegen). Auch die Bundesrepublik war mit einigen Referenten auf der Tagung vertreten. In Deutschland beschäftigten sich schon recht früh verschiedene Arbeitsgruppen mit diesem Forschungsgebiet, so unter anderem einige Wissenschaftler der Universität Köln und der Kernforschungsanlage Jülich, die mit ihren zwei Forschungsreaktoren und einem im Bau befindlichen Zyklotron gute experimentelle Voraussetzungen auch für diesen Zweig der Grundlagenforschung bietet. Gerhard Stöcklin