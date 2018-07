Bei den Unbeschuhten Karmelitinnen – Beten und Büßen

Von Anneliese Sebald

Mit einer hölzernen Ratsche, wie man sie am Karfreitag in den katholischen Gottesdiensten gebraucht, wird im Karmel geweckt. Sieben Stunden Gebet, sieben Stunden Arbeit, sieben Stunden Schlaf – daran ändert sich nie etwas. Die Karmelitin kennt kein Wochenende, keinen freien Tag, keinen einzigen Tag Urlaub vom Kloster, von den Mitschwestern und von Gott. Über die werktags auf die Arbeit verwendete Zeit darf sie zwar an Sonn- und Feiertagen verfügen – doch auch für diese Stunden gilt: „Sie (die Nonnen) sollen allezeit im Gebet wachen.“

Eine Priorin sagte mir einmal, sie würde sich einer Untreue gegen die Regel fürchten, wollte sie sich heimlich auch nur fünf Minuten ausruhen außerhalb der dafür bestimmten Zeit. Es gibt nicht die liebenswürdigen fünf Minuten nach dem Wecken, kein Trödeln, kein „Sich-Zeit-Lassen“, ja, es scheint, als verurteile gerade das „beschauliche“ Leben zur Eile.

Eine junge Pfortenschwester, von ihrem schweren Leben begeistert, sagte mir einmal mit ehrlicher Verwunderung: „Wir haben für die ganze Welt zu beten, wann hätten wir da Zeit, an uns zu denken?“ Der Augenblick nämlich, der einer geistlichen Rettungsaktion gilt, ist kostbar – nicht weniger kostbar als in den Parallelen, die das moderne Leben mit seinen Unfällen und Katastrophen bietet. Die Zeit wird nur deshalb so streng ausgenutzt und als Kapital behandelt, weil sie einem bestimmten Ziele dient.

Keine Anpassung an die Gegenwart, an die veränderte Welt?

In vielen Universitäten ist die studierende Nonne schon eine gewohnte Erscheinung. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom waren zum erstenmal in der Geschichte der katholischen Kirche ein paar Nonnen als Beobachterinnen zugelassen. Dort war auch von Reformen die Rede: Es ging um Bemühungen, die Klöster den Erfordernissen der Zeit anzupassen, damit sie ihren Aufgaben in der modernen Welt gerecht werden können. Diese Versuche indessen werden einen Orden auch fortan unberührt lassen: den rein „mittelalterlich“ organisierten Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen. Er ist zeitlos, weitabgewandt, nur auf das Jenseits ausgerichtet.