Esel und Maultiere sind bekannt für ihre Bereitschaft, schwere Lasten auf unwegsamen Pfaden stundenlang bergan zu transportieren. Die Gebirgsjäger aller Armeen konnten bis heute nicht auf diese grauhaarigen Lastträger verzichten. In Zukunft sollen aber stählerne Riesenmaultiere ihre Arbeit übernehmen. Ingenieure der General Electric Company haben den ersten vierbeinigen Lastenroboter bis zur Baureife entwickelt. In drei Jahren soll der erste „Walhing Track“ an die US-Army geliefert werden. Preis: etwa eine Million Dollar. Das stählerne Ungetüm wird drei Meter lang und 1,25 Meter breit sein. Unter seinem „Bauch“ hängt – sargartig verkleidet – die Hydraulik mit dem Motor, der über Öldruck und eine Reihe von Kolben die mit Hüft-, Knie- und Fußgelenk ausgestatteten Beine bewegt. Auf einer Plattform über den „Hüftgelenken“ befindet sich der Laderaum und die verglaste Führerkabine. Die General-Electric-Ingenieure haben auf jede Elektronik in der Steuerung verzichtet.

Das „Laufzeug“ soll spielend mit den Unebenheiten bewachsenen Bodens, mit zerklüfteten Felsen, mit Sand-, Staub- oder Geröllfeldern, mit Steigungen und Abhängen fertig werden. Da es unter harten Bedingungen eingesetzt werden soll, würde eine komplizierte elektronische Ausrüstung zu störanfällig sein.

Der Fahrer kriecht in seinem Führerstand selbst auf allen vieren. Er bedient Pedale und Handhebel, und an seinen Ellenbogen- und Kniegelenken sind eine Art von Winkelmessern befestigt, die jede seiner Bewegungen mit vervielfachter Kraft auf die vier Kniegelenke des Gehzeugs übertragen. Durch diese Art der Bedienung ist ständig die richtige Verlagerung des Gewichts beim Anheben eines Beines gewährleistet. Der Fahrer kriecht dem Gehzeug sozusagen etwas vor. Mr. Masher von der General Electric Company betonte bei seinen Erläuterungen während der Vorführung eines Laufzeugmodells, daß der Fahrer für diese Art von Bedienung nur fünf bis sechs Minuten Lehrzeit brauche.

Ein besonderer Vorzug des stählernen Lasttiers: Es kann mit ausgewinkelten Beinen auf dem Bauch kriechen, um unter Dschungelgeäst hindurchzukommen und um sich der Sicht unerwünschter Beobachter zu entziehen.

Theoretische Vorarbeiten zur Entwicklung eines anderen Laufzeugs wurden vor allem von Dr. Robert B. McGhee an der Universität von Südkalifornien in Los Angeles geleistet. Das Mitarbeiterteam McGhees studierte gründlich die Gangart der verschiedenen Vierbeiner und zerlegte die Bewegungen in einzelne Phasen. Auf Grund dieser Arbeiten entstanden Pläne für elektronisch gesteuerte Laufzeuge, die sich nach weicher Landung auf Planeten ferngesteuert über die unbekannte Planetenoberfläche bewegen sollen. Diese Geräte werden mit Füßen ausgestattet sein, die automatisch bei der ersten Berührung die Festigkeit des Bodens prüfen. Ein Elektronenrechner im Innern soll aus den Werten für Festigkeit des Untergrundes und für die Steigung oder das Gefälle die günstigste Art der Beinbewegung errechnen und über elektrische Antriebe die Beingelenke entsprechend steuern.

Hans-Joachim Zickert