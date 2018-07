Von Jutta Nagel

Zu einer Zeit, da „Trakl“ schon für angehende Mittelschullehrer ein begehrtes Prüfungsthema geworden ist, muß eine Monographie über den Dichter aufmerksame Neugier wecken. An einem äußeren Anlaß hat es zudem nicht gefehlt: Die 50. Wiederkehr seines Todestages hat 1964 dieallgemeine Aufmerksamkeit nachdrücklich auf den Dichter gelenkt, und der Verlag durfte seines Publikums sicher sein. Der Band

„Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten“, dargestellt von Otto Basil; Rowohlts Monographien 106, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek; 180 S., Abb., 2,80 DM

ist, soviel ich sehe, denn auch mit einhelliger Zustimmung begrüßt worden. Wer sich jedoch genauer mit Trakl beschäftigt, wird sich vielleicht gefragt haben, ob es denn überhaupt schon an der Zeit sei, eine Trakl-Biographie zu schreiben: Die kritische Ausgabe ist noch nicht erschienen, der Nachlaß zum größten Teil noch unveröffentlicht, und es bedarf wahrscheinlich noch mühsamer Einzelforschung, bis das biographische Material aus Archiven und Privatsammlungen hinreichend aufgearbeitet ist.

Keine leichte Aufgabe also, deren sich der Biograph zu entledigen hatte. Aber selbst wenn man die Schwierigkeiten in Rechnung setzt, denen der Verfasser angesichts der Forschungslage gegenüberstand, wird man der neuen Publikation nicht recht froh. Gewiß, man kann Otto Basil nicht absprechen, daß er sich umgetan hat: Er hat sich einen guten Teil des biographischen Materials und unveröffentlichte Forschungsergebnisse zunutze gemacht, die Trakl-Literatur im großen und ganzen verarbeitet und noch lebende Zeitgenossen des Dichters befragt.

Solche Interviews haben jedoch ihre methodische Problematik: Wie weit kann man sich – selbst wenn man es vermieden hat, Suggestivfragen zu stellen auf Mitteilungen verlassen, die der Befragte seinem Erinnerungsvermögen oft nur mühsam abgewonnen hat? Auf eine Unterhaltung mit Mizzi Geipel, der noch lebenden Schwester des Dichters, geht vermutlich die größ:e Überraschung zurück, die Otto Basil dem Trakl-Kenner bietet (der Verfasser gibt seine Quelle nicht an): Sie betrifft die Rolle, die die Gouvernante Marie Boring für die Trakl-Kinder und besonders für Georg gespielt haben soll, und die Bedeutung, die der Verfasser der katholischen Erzieherin für die psychische und geistige Entwicklung des Dichters zumißt. Man kann allerdings Zweifel an der verblüffenden Nachricht, die elsässische Gouvernante habe den Kindern ein so „treffliches Französisch“ vermittelt, daß sie „untereinander fast ausschließlich französisch... sprachen“, nur schwer unterdrücken. Die Folgerung des Verfassers, Trakl habe auf Grund dieser Französisch-Kenntnisse Baudelaire, Maeterlinck und andere französische Autoren vermutlich im Original gelesen, nimmt man jedenfalls mit Skepsis zur Kenntnis, und man wäre dankbar, wenn der Verfasser die„gewisse(n) kaum merkliche(n) Gallizismen“ im Werk Trakls nachgewiesen hätte, die von dieser Lektüre zeugen sollen.

Otto Basil eröffnet seine Arbeit mit einer entschiedenen Stellungnahme gegen die „Trakl-Kirche“, gegen ein zur Hagiographie neigendes Verständnis des protestantischen Dichters aus katholischer Sicht. Diese Abwehr „metaphysischer Denkmalspflege ist nicht unberechtigt, aber Basil tut des Guten denn doch zuviel, wenn er nicht nur Zeit und Umwelt des Dichters berücksichtigt, sondern seine Aufmerksamkeit vor allem der „Pathogenese“ (!) des dichterischen Werks widmet.