Wohin mit dem Müll? Diese Frage löst diedänische Stadt Kolding jetzt auf elegante Weise. In Kolding entsteht das erste Müllgaswerk der Welt. In Kürze sollen dort täglich 18 Tonnen Müll in 7000 Kubikmeter Haushaltsgas umgewandelt werden. Die Verarbeitung des Mülls zu Gas erfolgt angeblich völlig rauchfrei und geruchlos. L.