H. T., Marburg

Am Anfang stand ein Tumult. Anläßlich einer von einem Marburger Kartell liberaler und sozialistischer Hochschulgruppen organisierten Kundgebung gegen die geplanten Notstandsgesetze hatte der Hauptredner, SPD-MdL Philipp Pless, kaum das Wort ergriffen, als auch schon ein Trupp rechtsgerichteter Studenten, hauptsächlich Mitglieder des extremen „Freiheitlichen Deutschen Studentenbundes“, ein Riesentransparent mit der Aufschrift „Wer gegen die Notstandsgesetze ist, unterstützt Ulbricht“ entfaltete. Als sich die Träger hinter der Rednertribüne postierten und auch nach freundlicher Aufforderung, das Transparent einzuziehen, ihre Stellung nicht verließen, wurden sie abgedrängt, wobei das corpus delicti zu Bruch ging.

Das war die Vorgeschichte eines Presseclinchs, in den zwei Marburger Studentenzeitungen gerieten: der „Marburger Studenten-Anzeiger (MSA)“, ein Kopfblatt des rechtsradikalen, an deutschen Hochschulen vertriebenen „Deutschen Studenten-Anzeigers“, und die unabhängige Studentenzeitung „sine-sine“. „MSA“-Lokalredakteur Geuther, der sich einem Disziplinarverfahren durch die Marburger Universität nur durch Exmatrikulation entzogen und seine Zelte inzwischen in Würzburg aufgeschlagen hat, polterte in seinem Blatt gegen die Notstandskundgebung. Die Teilnehmer kanzelte er als „Claqueure und unkritische Beifallsspender“ ab; es hätten sich, „ausgelöst durch das handgreifliche Beispiel professoralen Zorns, geradezu Rollkommandos formiert, die an Einsatzfreudigkeit den Rotfrontschlägern der Weimarer Zeit wenig nachstehen“. Professor Abendroth wurde im Untertitel „Professor Abendroth dreht durch“ diffamiert.

„sine-sine“ konterte, nach Ansicht der Gerichte, zu hart. Das Blatt nannte Geuther einen „Ehrabschneider“, denn „unter den Studenten sind sich die Anhänger und die sehr viel zahlreicheren politischen Gegner Professor Abendroths, soweit sie über Kinderstube verfügen und die politische Auseinandersetzung nicht als Kaschemmenprügelei betrachten, darin einig, was das ist: Journaille“. Geuther witterte seine Chance. Zunächst erwirkte er eine Einstweilige Verfügung gegen den „Ehrabschneider“. Die Beschwerde von Chefredakteur Faure lehnte das Frankfurter Oberlandesgericht mit 200 Mark kostenpflichtig ab.

Mehr Erfolg versprach sich „sine-sine“ dafür von der zweiten Runde, der Privatklage Geuthers wegen Beleidigung. Der Beschuldigte hatte gute Argumente auf seiner Seite: An Hand einiger Lexika, darunter dem katholischen „Lexikon für Theologie und Kirche“, wurde nachgewiesen, daß der Begriff „Ehrabschneider“ nicht in jedem Falle eine Beleidigung ist, sondern die sachliche Umschreibung eines Tatbestandes.

Dies aber ließ das Gericht nicht gelten, auch nicht die Attacke Geuthers gegen Abendroth und das Argument der Verteidigung, der Jargon des „MSA“-Artikels erinnere an die Zeiten der Weimarer Republik; es sei ein großer Fehler, solchen Entwicklungen erneut tatenlos ihren Lauf zu lassen. Geuthers Rechtsanwalt nannte das ein „Lippenbekenntnis“, der Richter ein „politisches Plädoyer“. Geuthers charakterliche Eigenschaften seien erheblich verletzt worden, hieß es. Artikelverfasser Mozer wurde mit 200 Mark, Chefredakteur Faure mit 100 Mark Geldstrafe belegt.