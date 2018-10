Die Hoffnung nach der Besserung des Börsenklimas zu Beginn des Jahres, das Börsenbarometer werde längere Zeit auf „schönes Wetter“ zeigen, hat sich nicht erfüllt. Der Kursindex steht zur Zeit wieder auf dem Jahrestiefststand und damit 17 Prozent unter den Höchstkursen Ende 1964. Die Schuld an dieser unerfreulichen Entwicklung dürfte eindeutig beim Rentenmarkt liegen. Die nach wie vor insbesondere auch außerhalb des offiziellen Marktes wirksame Übernachfrage hat die Hoffnung schwinden lassen, mit den bisher angewendeten Mitteln könnte die Lage stabilisiert werden. Industrieanleihen werden zu Kursen gehandelt, die Renditen von über 8,5 Prozent bringen. Die Preisgewinnrate des Rentenmarktes liegt unter dem zwölffachen Ertrag und damit auf gleicher Höhe mit der durchschnittlichen Preis-Gewinn-Rate für Aktien.

Die Kennziffern zeigen interessante Möglichkeiten. Sie stützen sich auf die letzten Geschäftsabschlüsse und damit bei der sich ständig verbessernden Publizität der Gesellschaften auf immer zuverlässigere Unterlagen. Die Projizierung dieser Zahlen durch Vorausschätzung in die Zukunft enthält jedoch erhebliche Unsicherheitsfaktoren. Außerdem muß man sich klar darüber sein, welchen Zeitpunkt man anvisieren will. Es ist wenig sinnvoll, derartige Schätzungen auf die Geschäftsjahre 1965/66 auszurichten. Die rezessiven Erscheinungen in diesem Zeitraum hat die Börse bereits mit dem 1955 beginnenden Kursrückgang vorweggenommen. Sobald die Stabilisierung des Rentenmarktes gelungen ist und die Entwicklungschancen der Unternehmen wieder in den Vordergrund treten, wird sich die Börse für die erwarteten Gewinne nach Überwindung der Stagnation interessieren, d. h. für den Zeitraum, der etwa 1967 beginnt.

Auf diesen Zeitraum sind deshalb auch unsere Kennziffern bezogen. Diese Kennziffern weisen, von den spekulativ zu erklärenden Preis-Gewinn-Raten bei DEA und GBAG abgesehen, die Kaufhaus- und Chemieaktien als teuerste Werte aus. Hierfür dürfte bei Karstadt und Kaufhof mit einer Preisgewinnrate von 14 die noch ständig steigende Massenkaufkraft und die gute Wettbewerbslage der Kaufhäuser im Einzelhandelsbereich maßgebend sein. Bei den Farbennachfolgern, deren Preisgewinnrate zwischen 13 und 14 liegt, dürften das breite Produktionsprogramm und die Dynamik der Branche bestimmend sein. Ohne die ständigen Auslandsabgaben würden diese Aktien sicher noch teurer sein. Dennoch sind die genannten Kaufhaus- und Chemie-Aktien noch als billig anzusehen. Eine Preisgewinnrate von 18 wäre hier durchaus normal.

Rechnerisch noch billiger erscheinen Maschinenwerte. Sie werden von Stagnationen aber häufig besonders betroffen. Der Abstand zu den genannten Spitzenwerten dürfte deshalb gerechtfertigt sein. Erstaunlich billig ist RWE, wenn man die Bedeutung auf dem Energiemarkt berücksichtigt. Auch Veba ist rechnerisch offenbar unterbewertet.

Im Erdölbereich bietet Dt. Erdöl in diesen Tagen einen eindrucksvollen Anschauungsunterricht, wie gefährlich es ist, für Aktien Preise zu zahlen, die in der Ertragskraft keine Stütze finden, wenn man nicht zu schneller Gewinnmitnahme bereit ist. Ein Anteil an der „Erdgasphantasie“ kann besser über Wintershall gesichert werden.