Bühne stehen zu haben. Wenn das geschafft ist, wollen sie Profis werden. Daß die Beatwelle vorher verebbt sein könnte, halten sie nicht für wahrscheinlich.

Immer mehr Erwachsene scheinen mit dem Musik- und Kulturkritiker Klaus Geitel bereit zu sein, Beat als Musik der jungen Generation und die Beatles als Vorbilder ihrer Kinder zu akzeptieren. Geitel: "Unschuldig und verschmitzt, treuherzig und heiter klingt durch die Beatles die Stimme ihrer Generation eigentlich sehr sympathisch auf, auch wenn sie mitunter viel Lärm macht Die "stern" Kolumnistin Sibylle empfindet die Produkte der Rolling Stones als "hart und scharf und klar im Umriß wie ein Hochhaus, wie, ein Flugzeug, wie Raketen". Nicht jeder Generation rauschte ein Brunnen vor dem Tore, nicht immer könnten Lieder leise flehen, konzidiert die Kolumnistin: "Es ist, man mag es mögen, oder nicht, ein Rhythmus unserer Tage. Hart und schart: Raumfahrtstöne " Aufgeschlossene Pädagogen wollen der Weltraummusik auch im Schulunterricht nicht mehr ausweichen "Als vor einigen Jahren die Jazzmusik In ihrem Für und Wider zur Diskussion stand", erklärte Studienrat Günther Bruchhaus in Frankfurt am Main, "war es ebenso selbstverständlich, sich als Musikerzieher damit auseinanderzusetzen. Heute ist dieses Problem längst überholt. Aber ich werde in meinem Unterricht ganz gewiß auch auf die Beatmusik eingehen. Sie ist eine Realität, die zur Stellungnahme, Es wird freilich wenig fruchten, der Beat Generation musikalische Alternativen anzubieten. In einer Szene des 1955 gedrehten Films "Blackboard Jungle (Die Saat der Gewalt) versucht ein Musiklehrer, kriminellen Jugendlichen die Primitivität des RocknRoll zu beweisen, indem er ihnen als Gegenbeispiel Platten des genial begabten Jazz Trompeters Bix Beiderbecke vorspielt. Das Ergebnis ist, daß sie ihn als hoftnungslos antiquiert belächeln.

Wer die Beatmusik als Ausdruck seines Lebenssefühls empfindet, wird zwar womöglich einsehen, daß Beat der Vielfalt des Jazzausdrucks nichts Gleichwertiges an die Seite zu stellen hat; aber diese Einsicht wird seine emotioneile Haltung gegenüber dem Beat nicht ändern. Dem orthodoxen Beat Fan im pubertären oder naehpubertären Alter ist diese Musik keine Möglichkeit neben anderen, sondern ein Lebensmodell, mit dem er sich voll identifiziert.

Wie der Jazz stammt Beat aus der Welt der amerikanischen Neger. Bluessänger, und Instrumentalisten schufen sein musikalisches Schema in den dreißiger und vierziger Jahren, als die Wanderung der Sklaven Nachfahren aus den Südstaaten in die großen Städte des Nordens einen Höhepunkt erreicht hatte. Für zahllose Negerfamilien bedeuteten Harlem oder die übervölkerte Südseite von Chikagp das Ende ihres Weges und das Ende der Illusionen. Der soziale Status auf dem Boden der gesellschaftlichen Hierarchie wurde hier zementiert; das Volkslied Blues wandelte sein Gesicht.

"Der Beat war langsamer geworden, schreibt Samuel B. Charters in seiner Studie "The Country Blues", "und die elektrischen Gitarren waren auf höchste Lautstärke eingestellt, so daß ihr Gesang eine beinahe unerträgliche Spannung bekam. Klavier" wurde immer weniger gespielt. Statt dessen begleitete man die Sänger mit schrillen, elektrisch verstärkten Mundharmonikas und Gitarren über einen monotonen Trommelrhythmus " Es ist der musikalische Ausdruck für die verhärtete gesellschaftliche Situation: Für die metrisch rhythmische Freizügigkeit des Country Blues, des ländlichen Volkslieds der Neger, ist kein Raum mehr. Der Sänger_ist eingespannt m eine erbarmungslos funktionierende Musikmaschine aus Schlag- und Blasinstrumenten, die starre, festliegende Formen erfordert. Endlose Wiederholungen des gleichen kurzen melodischen Motivs schaffen Trance und eine hypnotische Atmosphäre. Man nennt diese Musik "Rhythm & Blues".

Zuerst der RocknRoll und dann der Beat entdeckten "Rhythm 8t Blues" für den weißen Musikmarkt. Sie taten nichts anderes, als die rauhen Tenorsaxophon- und Gitarrenfiguren der Neger zu übernehmen und noch etwas einfacher und schlagerhafter vorzutragen. Inzwischen hat die Beatmusik auch andere Elemente aufger ommen und eigene, originelle Stilmittel entwickelt, jedoch das Schema blieb das gleiche.

Daß die europäische Beatwelle in Liverpool begann, verwundert danach kaum. Das 1 28 Millionen Einwohner umfassende industrielle Ballungsgebiet an der Mündung des Mersey River ähnelt in vielen Zügen dem sozialen Klima der Negerstädte. Es hat die höchste Arbeitslosenziffer, die scheußlichsten Elendsquartiere und das bunteste Völker- und Rassengemisch in ganz England. Fast die Hälfte aller Wohnungen trägt Slum Charakter. Die Zahl der kriminellen Delikte und Gewaltverbrechen liegt fast doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Nach amtlichen Angaben sind sechzig Prozent der Arbeitslosen durch eine nun schon seit mehreren Generationen anhaltende Verelendungs Korruption nicht mehr resozialisierbar.