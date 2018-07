Von René Drommert

Im Jahre 1960 schrieb Victor Vasarely, der aus Pées in Ungarn stammende Maler, in sein Notizbuch: „Welcher Art auch immer die Ausgäbe, das Opfer oder der Schade für uns und unsere Umwelt sei, wir müssen voranschreiten.“

Respekt vor so viel Entschiedenheit und Kompromißlosigkeit. Victor Vasarely schreitet voran. Seine Kunst kann nicht verdächtigt werden, von vorgestern, zu sein. Mit Sofabildern, mit kleinbürgerlichen Idyllen, mit stallwärts ziehenden Heidschnucken in süßlicher Abendröte hat er nichts zu tun.

Vasarelys Aufgabe ist nicht das Abbilden, jede Reminiszenz an die gegenständliche Welt ist getilgt. Und waren noch beim action painting beim abstrakten Expressionismus, beim informel Assoziationen an die reale Welt möglich (manche Kritiker fühlten sich an „altes Gemäuer“ erinnert), so wird bei ihm reiner Tisch gemacht: tabula rasa. Wir sind beim Konstruktivismus angelangt, der freilich nicht eine Erfindung von Victor Vasarely ist.

Die Werke des in Frankreich lebenden, 1908 geborenen Ungarn sind in einer Weise, wie wir es in der Kunstgeschichte bisher selten erlebten, beschreibbar geworden. Man könnte sie mit Worten und Zahlen so schildern, daß sie vom beschreibenden Text her reproduzierbar (oder rekonstruierbar) wären: ähnlich der Musik, die aus dem Notentext befreit und akustisch wiederhergestellt werden kann. Ich will das im folgenden an einem Beispiel (linke Abbildung) zu zeigen versuchen.

Das Bild arbeitet nur mit zwei Tönen: Schwarz und Weiß (Papier). Die Komposition der schwarzen Teile ist zwar auf dem Blatt nach rechts gerückt, aber in sich völlig symmetrisch. Oben ist als Grundform ein Quadrat zu sehen (es müßten die Maße folgen, der Abstand vom Rand). An den vier Seiten des Quadrats sind symmetrisch (ungefähr) Dreiviertel-Kreise (Durchmesser in Millimetern) eingeschnitten. Darunter befinden sich drei gleichförmige Etagen mit je drei gleichförmigen Figuren. Die Grundstruktur dieser Figur ist ein Kreis. In der Mitte des Kreises befindet sich ein Quadrat von der Seitenlänge a. Die Seiten des Quadrats laufen parallel zu den Seiten des Bildes. Und so weiter, und so weiter.

Ohne sonderlich großen Aufwand könnte man die Komposition beschreiben, die Beschreibung, so man wollte, durchtelephonieren, und am anderen Ende könnte der Gesprächspartner nach dem Text das ganze Werk genau rekonstruieren.