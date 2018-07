Von Thomas Regau

Die Lösung unserer Verkehrs- und Unfallprobleme wird bis heute vorwiegend in technischen, organisatorischen und auch medizinischen Teilfragen gesucht. Gewiß ist das alles wichtig, damit jede erkennbare Störungs- und Unfallursache ausgeschaltet werden kann, auch wenn der Herzinfarkt am Steuer oder eine krankhafte Sehstörung extrem selten Unfälle herbeiführen. Erstaunlich bleibt nur, daß viele Instanzen von den Fortschritten der Verkehrspsychologie kaum Kenntnis nehmen geschweige denn Gebrauch machen. Aufgeschlossene Verkehrsbeobachter wie Mannheims Polizeipräsident Dr. Stümper weisen seit geraumer Zeit darauf hin, daß wir mit der zunehmenden Beschilderung der Verkehrswege wahrscheinlich einen bedenklichen, ja gefährlichen Kurs eingeschlagen haben; nicht nur, weil der Mensch am Steuer die zahllosen Schilder im Fahren gar nicht mehr lesen kann, sondern weil er auf die Schilder statt in erster Linie auf den Verkehr und die Verkehrsteilnehmer achtet. Der Fahrer, der gerade die gängigen Zeichen noch aufnehmen kann, ist überfordert, wenn er außerdem noch Texttafeln unter dem Schild lesen soll, die die Verbote für bestimmte Zeiten aufheben oder verschärfen.

Dr. Stümper hat schon dargelegt,

daß es selbstverständlich besser ist, eine Kurve direkt zu beobachten statt das Schild, das auf sie hinweist,

daß das Schild so zum puren Umweg werden kann – wenn der Fahrer erst mit Hilfe des Schildes statt aus eigener Wahrnehmung einer Gefahr handelt,

daß die Überregelung dazu führt, daß der Fahrer, an solche „Fremdhilfen“ gewöhnt, sich auf die Schilder verläßt und so in hohem Maße unfallgefährdet ist, wenn an gefährlichen Stellen die Schilder fehlen,

daß durch die Schilder der Verkehr in 20 von 24 Stunden in einer Weise gegängelt wird, die überhaupt nicht erforderlich ist,

daß die übertriebene Beschilderung die Entwicklung eines gesunden Verkehrssinnes und des selbständigen Handelns hemmt oder gar verhindert,

daß endlich jede Regelung zur Übertretung reizt, besonders dann, wenn die Anordnung – wie im Schilderwald – den Fahrer nicht von ihrer Notwendigkeit überzeugt.

Mannheims Polizeipräsident ist aber keineswegs in der Kritik und in den psychologischen Bedenken gegen die Überbeschilderung steckengeblieben, er hat vielmehr bemerkenswerte Vorschläge zur Beschränkung des Schilderwaldes durch einfache und sinnfällige Maßnahmen gemacht. So könnten zum Beispiel Halteverbote, Parkverbot und so weiter durch verschiedene Farben der Bordsteine markiert werden. Niemand kann heute mehr behaupten, daß eine Reduzierung der Verkehrsschilder praktisch gar nicht mehr möglich wäre. Sie ist durchführbar.

Hier wollen wir aber nicht diesen praktikablen Lösungen nachgehen – obwohl nicht oft genug auf sie hingewiesen werden kann –, sondern wir wollen die psychologischen Ansätze etwas vertiefen. Vom Dickicht des internationalen Schilderwaldes, durch das die ZEIT schon einen Weg versucht hat („Zukunft auf Europas Straßen“, ZEIT Nr. 11, 1966), soll dabei nicht noch einmal die Rede sein.

Die jetzt bereits sichtbare Gefahr der Überbeschilderung ist: daß wir Verkehrsteilnehmer heranziehen, die mehr oder weniger mechanisch nach Schildern, Ampeln und formalen Vorschriften fahren, statt eigene Voraussicht (und das heißt Verkehrsphantasie) und eigene Verantwortung zu entwickeln. Auf lange Sicht werden die Folgen der Überregelung aber noch bedenklicher. Denn wir erziehen statt eines Bürgers mit Gemeinsinn wieder den blindgehorsamen Befehlsempfänger, den abzuschaffen wir uns gerade anschickten. Wir finden uns also den gleichen Spätfolgen gegenüber, die Alexander Mitscherlich für die Stadtkinder voraussieht, die ohne echten Spielraum zwischen wohnfetischistischen Tabus, Drohungen und permanenten Verboten (bis zum „Rasen betreten verboten“) heranwachsen. Übertriebener Ordnungszwang verhindert da wie dort eine natürliche Entwicklung.