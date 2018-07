Über die Kleinlebewelt am und im Boden der Tiefsee war bisher kaum etwas bekannt. Lediglich in zwei Bodenproben, die aus 366 und 567 Meter Tiefe stammten, hatten Meeresforscher die Siedlungsdichte bestimmt.

Umfangreiches Untersuchungsmaterial brachte das deutsche Forschungsschiff „Meteor“ von der Expedition in den Indischen Ozean nach Hause. Die Proben wurden aus 1000 bis 5000 Meter Tiefe emporgeholt. Ein Teil davon ist jetzt ausgewertet worden. Den Hauptanteil der Organismen stellen Fadenwürmer, berichtete Dr. Hjalmar Thiel vom Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft der Universität Hamburg.

Das Ergebnis zeigt wieder einmal, daß es kaum einen Lebensraum gibt, den Fadenwürmer, auch Nematoden genannt, nicht dicht zu besiedeln vermögen. Von Pol zu Pol findet man die meist nur einen Millimeter oder weniger messenden Organismen in praktisch jedem Boden, sogar im Wüstensand. Fadenwürmer leben aber auch in Felsritzen der höchsten Gebirge, in Schmelzwassertümpeln des antarktischen Eises ebenso wie in heißen Quellen, ja sogar in Essig und in Kleister. Als Pflanzenschädlinge sind sie ebenso verbreitet wie als Parasiten bei Tier und Mensch.

Fadenwürmer haben also auch die Tiefsee erobert. Ihr Anteil an der Kleinlebewelt der untersuchten Proben schwankte zwischen 63 und 96 Prozent. Wenn sie in den Meerestiefen auch nicht die Siedlungsdichte erreichen wie beispielsweise in einem Eichenwald oder auf einer Viehweide – dort leben pro Quadratmeter zehn bis 20 Millionen Fadenwürmer in den obersten fünf Zentimetern des Bodens –, so fand Meeresforscher Thiel in seinen Tiefseeproben doch eine unerwartet hohe Individuenzahl. Allein in der obersten, einen Zentimeter starken Schicht des Tiefseeboden zählte Thiel jeweils zwischen 15 000 und 170 000 Fadenwürmer pro Quadratmeter. L.