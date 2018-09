J. M.-M., Hamburg

Die Hamburger haben während einer „Französischen Woche“, die soeben zu Ende ging, nicht nur Anlaß gehabt, die schönen Farben der Trikolore über der Alster zu bewundern, sondern sie haben auch bestätigt gefunden, daß die deutsch-französische Freundchaft wirklich existiert. Und wer noch nicht wußte, daß Generalkonsul Jeudy ein Mann von hoher diplomatischer Begabung ist, spürte es jetzt. Es war in seiner Regieführung kein lauter Propagandaton, kein gallischer Hahnenschrei. Gäste aus Paris und Hanseaten vertieften sich in Geschäftsgespräche. Und diese diskrete Verhandlungsart, wie sie jenseits des Rheins üblich ist, entsprach durchaus der an Elbe und Alster traditionellen Zurückhaltung.

Derweil taten die Hamburger das, was die Franzosen „lécher les vitrines nennen: Sie „leckten die Schaufenster“, die anstatt „Lebensmittel“, delikate Kostbarkeiten aus Frankreich enthielten. Und es ist kein Zweifel, daß die geringe Zahl der Feinschmeckerlokale in Hamburg eine ganze Woche hindurch enorm vermehrt wurde. Allenthalben französische Gastköche. Wer beispielsweise hoch über dem Hafen eine Bouillabaisse aß, wird sich so leicht durch eine Hamburger „Aalsuppe“ nicht trösten lassen. Der Koch kam aus Marseille und ach, er kehrte in diese „Schwesterstadt“ Hamburgs zurück.

Aus Marseille kam auch Bürgermeister Deffere, und der Senat gab ihm ein Essen. Und da sah man wieder einmal, daß wir es nicht allein mit zwei Städten eigenen Charakters, sondern auch mit zwei Persönlichkeiten besonderer Art zu tun haben. Für Professor Dr. Weichmann trifft zu, was für Deffere gilt: Daß ihre Parteien als Sieger der letzten Wahlen hervorgingen, beruht nicht zuletzt darauf, daß man vornehmlich diese Männer wählte, weil ihnen ein hohes Maß an Liberalität nebst Eigenwilligkeit eignet. Weichmann erinnerte (in französischer Sprache) daran, daß er Marseille zum ersten Male sah, als er sich, ein politischer Emigrant, in bedrohlicher Lage befand. Er skizzierte (auf Deutsch) ein Europa-Ideal, das den Vorstellungen seines Gastes (wenn auch nicht denen des französischen Staatschefs) entsprach. Und der Sozialist Deffere vergaß in seiner Erwiderung nicht, auf den französischen Christdemokraten Robert Schuman und auf die deutsche CDU zu verweisen. Zehn Jahre, ehe de Gaulle Europa entdeckte, hätten Franzosen und Deutsche gemeinsam die entscheidenden Schritte auf einem Wege getan, den es fortzusetzen gelte.

In diesem Zusammentreffen der Bürgermeister zweier großer Hafenstädte hat man den Höhepunkt der „Französischen Woche“ gesehen, obwohl das Rendezvous abseits der Festivitäten stattfand, an denen die Kaufleute und die Köche, die Parfüm-Erfinder und die Modekünstler, Matrosen der französischen Flotte, Musiker und Schauspieler und Tänzer beteiligt waren.

Vor allem war die Sonne beteiligt: Kaum waren die französischen Freunde eingetroffen, zog auch der Frühling ein.