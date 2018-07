Inhalt Seite 1 — Utopische Superautobahn 1980 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Aussicht, daß in absehbarer Zeit Menschen auf dem Mond landen werden und sich damit der Wunschtraum Jules Vernes zu verwirklichen scheint, beflügelt offenbar die Phantasie mancher Zeitgenossen so sehr, daß sie schon heute visionäre Vorstellungen von der künftigen Verkehrsentwicklung auf unseren Straßen als gegebene Tatsachen hinnehmen.

So war jüngst in den Blättern zu lesen, daß wir spätestens 1980 über hypermoderne Autobahnen verfügen werden, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen sollen. Die Autobahn der Zukunft soll auf drei Fahrspuren in jeder Richtung die Möglichkeit bieten, über Hunderte von Kilometern im höchsten Geschwindigkeitsbereich fahren zu können. Natürlich werden „lahme Enten“ für den Blitzverkehr nicht zugelassen. 160 ist die Mindestgeschwindigkeit, die auf der Schnellfahrspur verlangt wird. Allerdings muß man einen keineswegs bescheidenen Obolus für die Benutzung der Superautobahn entrichten. Aber das nimmt man selbstverständlich in Kauf. Wird doch ein wirklich einmaliger Service geboten.

So warnen flackernde Lämpchen am Armaturenbrett und spezielle Anrufe über Sprechfunk den Autofahrer, wenn irgendeine Gefahr drohen sollte. Da aber die Autobahn der Zukunft nur von Superfahrern benutzt wird, die eine Sonderprüfung abzulegen haben, ist es schon eine Ausnahme, wenn wirklich einmal etwas passiert. Aber selbst für diesen Fall ist vorgesorgt. Gebüsch aus plastischem Kunststoff garantiert jedem von der Fahrbahn abkommenden Auto eine ungefährliche Landung ohne Beulen und Schrammen.

Natürlich bleiben die schnellen Fahrer ganz unter sich; denn selbst in vierzehn Jahren dürften Lastwagen und Lastzüge kaum in der Lage, sein, das Mindesttempo mitzuhalten. Aber auch die schweren Fahrzeuge brauchen nicht zurückzustehen. Für sie werden spezielle Autostraßen gebaut werden, wenn sie nicht sogar auf Schnelltransportbänder verladen werden, die im 200-Kilometer-Tempo durch die Lande rollen.

Soweit die Visionen. Wie sieht aber die Wirklichkeit aus?

Tatsache ist, daß die Mittel für das konventionelle Straßenbauprogramm des Bundesverkehrsministers im laufenden Haushaltsjahr um 100 Millionen Mark gekürzt wurden, weil der Bundesetat für 1966 ein Defizit von mehreren Milliarden Mark ausweist.

Tatsache ist, daß Bund, Länder und Gemeinden immer noch keine präzise Antwort auf die Frage gefunden haben, wie die hohen Milliardenbeträge für die Lösung der städtischen Verkehrsprobleme aufgebracht werden können. Diese Pläne reichen bis 1990. Bis dahin sollen wir schon zehn Jahre auf der Autobahn der Zukunft fahren.