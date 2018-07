Die 60 000 Mitarbeiter des Außendienstes der Allianz Lebensversicherungs-AG sind 1965 betont auf Befreiungsversicherungen angesetzt worden, also auf die Werbung von Lebensversicherungsverträgen in dem Personenkreis, der von der Erhöhung der Angestelltenversicherungspflichtgrenze erfaßt worden ist. Das Resultat ist beachtlich: Rund 22 Prozent aller Befreiungsversicherungen – genau 17 725 Verträge über 720 Millionen Mark Versicherungssumme – sind bei der Allianz abgeschlossen worden, deren Anteil am gesamten Neugeschäft in der deutschen Lebensversicherung etwa 15 Prozent beträgt. Das hat der Expansion kräftigen Schwung gegeben: Die Zuwachsrate im Nettogeschäft lag mit 18,6 Prozent um zweieinhalb Punkte über der der gesamten deutschen Lebensassekuranz, man hat den Marktanteil also ausdehnen können.

In der Bestandsentwicklung nähert sich die Gesellschaft der 20-Milliarden-Marke. Gleichzeitig ist das Durchschnittseintrittsalter bei cem größten Lebensversicherer auf dem Kontinent auf 31 Jahre weiter rückläufig gewesen. So erklärt sich, daß die Beitragseinnahmen etwas langsamer angestiegen sind als die vertraglichen Versicherungssummen: um 16,6 Prozent auf 854 Millionen