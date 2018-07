Auf dem Sterbebett hatte sein Vater ihn beschworen, niemals leichtsinnig einen Krieg vom Zaune zu brechen; der Vater sah in seiner starken Armee immer nur eine Sicherung für die Erhaltung des Friedens. Der Sohn aber dachte nicht an Frieden, sondern an persönlichen Ruhm, Er wollte erobern, und so hat er die Mahnung des Vaters nicht beherzigt. Kaum ein halbes Jahr darauf fiel er mit seiner Armee ohne Kriegserklärung und unter einem eklatanten Rechtsbruch in ein friedliches Nachbarland ein.

Da die Überfallenen völlig überrascht waren, ließ sich der Krieg für ihn höchst erfolgreich und geradezu lustig an. Denn man setzte seinen Truppen kaum Widerstand entgegen. Erst vier Monate nach dem Einmarsch hatte der Gegner sich einigermaßen gefangen. Es kam zur ersten Schlacht – nicht nur dieses Krieges, sondern zur ersten im Leben dieses ehrgeizigen jungen Mannes. Sie wurde sein erster Sieg.

So jedenfalls steht es in den meisten Geschichtsbüchern. Aber in einem nicht unwesentlichen Punkt ist das falsch: Der Sieg war nicht sein persönliches Verdienst, im Gegenteil, der 29jährige Feldherr war gar nicht dabei gewesen, sondern hatte sich in Sicherheit gebracht.

Mittags hatte die Schlacht begonnen. Er selber lenkte sie. Aber vier Stunden später, nach einem hervorragend geführten Angriff der feindlichen Kavallerie, herrschte unter seinen Truppen eine solche Verwirrung – einige Truppenteile begannen sogar zu fliehen –, daß er die Schlacht verloren gab. Als dann sein Feldmarschall ihm riet, sein Leben in Sicherheit zu bringen, verließ er mit einigen wenigen Begleitern fluchtartig das Heer. Unterwegs rief er noch einer Troßabteilung zu, alles sei verloren, worauf auch diese Leute alles stehen und liegen ließen.

Auf dem Schlachtfeld aber kam es unterdessen zu einer entscheidenden Wendung. Nur eine Stunde nach seinem Aufbruch schickte der Feldmarschall ihm einen Boten nach, der ihm ausrichten sollte, es bestehe jetzt Hoffnung, die Schlacht mit Gottes Hilfe doch noch zu gewinnen. Aber er war zu schnell geritten; der Bote holte ihn nicht mehr ein. Und für die nächsten zehn Stunden blieb der oberste Kriegsherr unauffindbar.

Später hat er über jene Schlacht geschrieben, über die Fehler, die da gemacht wurden, und über die Geschicklichkeit jener, „die den Tag für mich gewannen“. Doch während er in seinen Aufzeichnungen und Briefen sonst eher zu Redseligkeit neigte, auch was seine Schwächen betraf, hat er über jene zehnstündige Flucht nicht ein einziges Wort geschrieben oder gesagt...

Wer war’s?

Wer war's?