In seinem jährlichen Tätigkeitsbericht legt das Berliner Bundeskartellamt nicht nur Rechenschaft ab, es entwirft auch ein Bild des Wettbewerbs – so wie er sich in seinen Augen darstellt. In diesem Jahr wurden an dem von früher her bekannten Gemälde zwei bemerkenswerte Retuschen vorgenommen. Die eine gilt der Rolle der Konzentration, die andere – man traut seinen Augen nicht – dem wettbewerbfördernden Charakter der „Selbst“-beschränkungsabkommen.

Das Kartellamt stellt zunächst fest, daß in der Bundesrepublik – wie in allen modernen Industriestaaten – immer mehr Märkte von wenigen, aber leistungsfähigen Großunternehmen versorgt werden. Die Berliner Wettbewerbshüter haben erkannt, daß Konzentration und Kooperation nicht schlechthin verwerflich sind. Der scharfe Kampf um die Gunst des Kunden, der zwischen wenigen Großunternehmen ausgetragen wird – man denke an die Automobilindustrie –, ist für den Verbraucher wesentlich vorteilhafter als die Schlafmützenkonkurrenz zahlloser Kleinbetriebe. Im Berliner Wettbewerbshimmel ist nun auch für Konzerne Platz.

Schlangen im Paradies will das Kartellamt allerdings auch in Zukunft nicht dulden. Die Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen wird verschärft. Das Kartellamt sollte dabei allerdings mehr noch als bisher seinen Blick über die nationalen Grenzen hinausgehen lassen. Der Rahmen, in dem sich der Wettbewerb für unsere Industrie heute abspielt, ist Europa und der Weltmarkt. Wer in der kleinen Bundesrepublik als Riese gilt, ist dort vielleicht nur ein Zwerg – ein Zwerg unter Riesen. Auf diesem Hintergrund muß eine realistische Wettbewerbspolitik operieren.

Bei der zweiten bedeutsamen Retusche, zu der sich das Kartellamt in seinem Tätigkeitsbericht 1965 entschloß, könnte der lange Arm aus Bonn den Pinsel geführt haben. Während Kartellamtspräsident Eberhard Günther im vergangenen Jahr auf entsprechende Fragen nur mit einem resignierten Schweigen antwortete, wird der Bundesregierung jetzt bescheinigt, daß Selbstbeschränkungserklärungen, wie sie beispielsweise die Mineralölgesellschaften auf Veranlassung des Wirtschaftsministers abgaben, den Wettbewerb und die Leistungsgerechtigkeit fördern. Durch dieses Abkommen haben sich die großen Ölgesellschaften verpflichtet, zugunsten der Kohle beim Ausbau ihrer Raffinerien kurz zu treten und das Angebot von Heizöl zu beschränken.

Durch Verteuerung und Verknappung des Heizöls und die Subventionierung der Kohle wird jedoch kaum die Leistungsgerechtigkeit und der Wettbewerb gefördert. Bei dieser Politik bleiben nicht nur das immer wieder von der Regierung beschworene Wettbewerbsideal, sondern auch die Interessen der Verbraucher und der Industrie auf der Strecke.

Wie sehr diesen Interessen bereits geschadet wurde, erhellt aus der alarmierenden Nachricht, daß jetzt auch die Stahlindustrie an der Ruhr nach Subventionen ruft, in Bonn von der zuständigen Landesregierung kräftig unterstützt. Wegen zu hoher Energiekosten sieht sich dieser Wirtschaftszweig, früher einmal das Rückgrat der deutschen Industrie, in seiner Existenz bedroht. Deutlicher könnten die Folgen einer verfehlten, Energiepolitik – und damit einer verfehlten Wettbewerbspolitik – nicht demonstriert werden.

Dem Präsidenten des Kartellamtes muß sich die Feder gesträubt haben, als er die Sätze über den Segen der Selbstbeschränkungsabkommen seinem Bericht einfügte.

Michael Jungblut