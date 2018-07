Glasgow im Mai

Der weiße Ball stieg in einer Parabel hinauf in die Flutlichtstrahlen des Hampden-Stadions. Er senkte sich auf das verlassene Tor des FC Liverpool. Einen Augenblick schien er zu zögern, ob er von der Querlatte zurückspringen sollte. Der englische Stopper Yeats beseitigte alle Zweifel: Gemeinsam mit dem Ball stürzte er ins eigene Tor.

Die kuriose Flugbahn dieses Balles ließ das Fußballteam Borussia Dortmunds im Endspiel um den Europa-Cup der Pokalsieger mit 2:1 gegen den FC Liverpool gewinnen. "Eine Tragödie", faßte der Daily Express den Sachverhalt zusammen. "England stöhnt: Diese Germans machen uns fertig", jubelte Bild am Sonntag noch drei Tage nach dem Ereignis in seiner Schlagzeile.

Vieles haben wir erreicht nach 1945. Zu einem Europa-Cup-Sieger im Fußball hatten wir es noch nicht gebracht – bis zum Donnerstag vergangener Woche. Da stürmten elf Dortmunder Fußballspieler und ihr Troß von 4000 Fußballfans das schottische Glasgow, um das deutsche Kicker-Wunder endlich zu erzwingen.

Als Außenseiter kamen sie. Aber sie nahmen diese ihnen von den Engländern aufgedrängte Rolle nie an. Selbstbewußt gaben sie sich, aber nicht martialisch. Da wurde auf dem Glasgower Flughafen eine Schlachtenbummler-Einheit angeführt von einem tanzenden Transvestiten im Faltenrock und Borussia-Stutzen. Als die Schotten es dann freilich mit der Zollkontrolle unnötig genau nahmen, zeigte man sein Selbstbewußtsein mit Bestimmtheit. Einer aus dem Kohlenpott mangerte zornig: Den Eichmann habe man da nirgends versteckt. Aber den Emma den hätten sie schon mitgebracht...

"Emma", so ruft Deutschlands Fußballvolk den Dortmunder Linksaußen Lothar Emmerich. Und "Emma", das ist nicht nur die Qualitätsmarke des deutschen Fußballs. Emma stand in Glasgow auch für D-Mark: die Schlachtenbummler tauschten kein Geld, weil man die Deutsche Mark doch überall am liebsten nimmt. Oder für Mercedes: Fahnen schwingend und Trompete blasend tanzte in der Glasgower Innenstadt eine Gruppe des Borussia-Anhangs um ein Reklameschild der Autofirma. Emma war Deutschland – schließlich auch für die Engländer.

Ratlos rätseln die Briten an dem Helden ihrer Tragödie herum. Hüftsteif stakste der Dortmunder Außenstürmer 120 Minuten auf dem Rasen des Hampden-Parks herum und wußte mit kaum einem Ball etwas Vernünftiges anzufangen. Doch dann war da der Bruchteil einer Sekunde in der 61. Minute. Schon eine viertel Stunde hatten die Borussen den Ball kaum über die Mittellinie treiben können. Da lag das Leder plötzlich an Emmerichs Fuß. Und mit traumwandlerischer Präzision hob er es über den Scheitel eines englischen Abwehrspielers zum einschußbereiten Mittelstürmer Held. Es stand 1:0 für Borussia Dortmund.