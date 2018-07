Von Friedrich Edding

Eine Stadt baut eine Schule. Sie ist je Schülerplatz um die Hälfte teurer als Schulen gleicher Aufgabe im Durchschnitt der Bundesrepublik und dreimal so teuer wie in einigen Nachbarländern üblich. Auch die Bewirtschaftungskosten werden extrem hoch sein. Denn hier hat niemand an profane Funktionalität gedacht, sondern man wollte eine architektonische und kulturpolitische Sehenswürdigkeit. Der verantwortliche Stadtrat und der Architekt wußten nichts von den Ergebnissen der Schulbauforschung. Sie waren sich darüber einig, daß zuviel Wissen in der Praxis ihres Lebens nur hinderlich ist. Und diese Praxis forderte nach ihrer Ansicht ein Monument, etwas Einmaliges und Kostbares, zum mindesten von außen betrachtet. Die Zeitschriften würden Photos bringen, und die Stadt würde in ihrem Prospekt für den Fremdenverkehr auf diese neue Sehenswürdigkeit hinweisen.

Eine Gruppe von Eltern protestierte gegen die Pläne, weil wichtige Dinge in ihnen vergessen schienen. Es gab weder Räume für Werkstätten noch für das vielerseits gewünschte Schwimmbecken, keine angemessenen Aufenthaltsräume für Lehrer und Fahrschüler, keine Küche und keinen Speiseraum. Die Pläne ließen keine Möglichkeit offen, die Schule später auf Ganztagsbetrieb mit mittäglicher Verpflegung umzustellen. Gedanken an mögliche künftige Änderungen des Unterrichtssystems waren nicht. berücksichtigt. Für das Unterrichten in wechselnd großen Gruppen, das sich wahrscheinlich in naher Zukunft durchsetzen wird, braucht man bewegliche Wände.

Für die Teilnahme am Schulfernsehen und für das Arbeiten mit anderen modernen Lehrapparaturen sind einige Vorkehrungen schon beim Bau notwendig. Für alle solche Wünsche jedoch waren, wie es hieß, keine Mittel vorhanden. Aber die Lebensdauer des Gebäudes war bis in eine ferne Zukunft gesichert. Es würde sehr solide sein und weit über hundert Jahre gute Dienste leisten. Sagte jemand voraus, daß schon die nächste Generation diese Schule verdammen und die übernächste sie abreißen lassen würde, so bewiese er einmal wieder, wie leicht doch der ins Querulantentum abgleitet, der das Denken nicht der Obrigkeit allein überläßt.

Hunderte von Schulen werden jährlich in der Bundesrepublik gebaut. Nicht immer geht es dabei so zu wie in unserem Beispiel, aber sehr oft. Doch dafür gibt es in der Regel nur einen sehr begrenzten Kreis von Mitwissern, und es gibt viel Bereitschaft, auf diesem Gebiet selbst extreme Fälle von Fehlverwendungen öffentlicher Mittel zu tolerieren. Kleine und mittlere Städte bauten bisher oft nur einmal in einer Generation eine Schule, So ist es nicht ganz verständlich, daß der Gedanke, aus den Schulen Denkmäler zu machen, vielen Stadtvätern und Architekten sehr reizvoll erscheint. Der in der Gemeinde ansässige Architekt für alles gilt meist als der richtige Mann, auch wenn er keine Ahnung von den besonderen Problemen eines Schulbaus hat. Man ist bereit, sich das etwas kosten zu lassen.

Hat die Stadt viel Gewerbe und Industrie und infolgedessen ein großes eigenes Steueraufkommen, so braucht sie an sich niemanden außerhalb der Gemeinde wegen der Schulpläne zu fragen. Es genügt, die allgemeinen baupolizeilichen Vorschriften und wenige besondere Richtlinien für Schulbauten einzuhalten. Doch nehmen fast alle Gemeinden einen Zuschuß vom Land in Anspruch und erhalten ihn. Er deckt in den meisten Fällen den größeren Teil der Ausgaben. Im Landeshaushalt summiert sich das zu Beträgen von einem Umfang, der für die Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern über den Finanzausgleich interessant ist.

Großstädte, in denen jährlich viele Schulen gebaut werden, beschäftigen sich mit der Kostenplanung auf diesem Gebiet, wenn auch ganz unzulänglich, schon seit längerer Zeit. In den Landesregierungen und beim Bund erwacht das Interesse erst in der gegenwärtigen Lage, wo Riesenprogramme für den Ausbau der Bildungseinrichtungen zusammentreffen mit einer kritischen Entwicklung der öffentlichen Finanzen. Läßt diese Lage noch Raum für die idyllischen und für einige sehr profitablen Verfahren, die den Schulbau bisher bestimmten?