Gesang und klimpernde Gitarren in der olivgrünen Dämmerung, Lieder auf der Insel mit dem betäubenden Duft, in der Stadt mit den Farben von Safran und Lavendel, in der Gasse mit Küchendunst und Mittelmeerhauch, mit dem Geschmack nach Knoblauch, Seife und Teer. Schulkinder singen im Casa Corsa, im Heimatmuseum zu Ajaccio. Sie singen die korsische Lokalhymne: „Erwache, heilige Stadt...“ Sie tragen korsische Trachten und blicken mutig zu ihrem Schulmeister auf, der den Chor in der Haltung eines antiken Wagenlenkers dirigiert. Die Dynamik seiner Liedertafelpose würde hinreichen, neben dem Fortissimo auch noch einen Freiheitskampf zu entfesseln. Korsische Leidenschaft glüht auch im Folkloretheater für Touristen.

Im Heimatmuseum mit Gipsnapoleon, zerfetzter Galionsfigur und Erde von Austerlitz und Waterloo tönen die Hymnen der heroischen Zeit wie ein künstlich verstärktes Echo aus den Bergen. Denn der endlose Kampf um die Freiheit ist seit 200 Jahren zu Ende. Die Erinnerung an den wilden, scheuen Knaben Napoleon sind mit Monumenten und Marmorsprüchen offiziell und eindeutig etabliert. Und der Maquis hat längst die letzten Banditen der Ehre verschlungen. Selbst die Kader der Fremdenlegion, seit vier Jahren in Corte stationiert, haben die Hoffnung auf Krieg und Abenteuer begraben. Die Blutrache aber und die hysterische Vergötterung des größten aller korsischen Abenteurer überdauerten als Souvenirs: Napoleons aus buntem Porzellan und Klappmesser aller Größen und Qualitäten mit dem eingravierten „Che la mia ferita sua mortale“ (Die Wunde möge tödlich sein). Eine Uferstraße heißt Route des Sanguinaires (Straße der Blutrünstigen) – ein Streifchen Gänsehaut an heißen Nachmittagen, ein Lidschlag Tragik und Furcht vor Unabwendbarem. Für Touristen. Denn das ist schon nicht mehr Korsika.

Tourismus ist der neue Götze, hier wie überall. Tourismus verwandelt die Insel der Fischer, Hirten und Schmuggler seit einigen Jahren in eines von diesen Ferienparadiesen, stampft Hotels, Bungalowsiedlungen und Zeltplätze aus dem Boden, weht Segelboote und Motorjachten in die Schlupfhäfen, hantiert mit Angelrute und Kescher, Sauerstoff-Flasche und Harpune, Motorboot und Wasserski, Schrotflinte und Zielfernrohr, Kletterseil und Steigeisen, treibt die Preise hinauf und hat doch den Koloß mit 1000 Kilometer Küste nur am äußersten Rande angenagt.

Was gibt es denn schon: Es gibt drei Flugplätze und sieben Bahnhöfe, acht große und zehn kleine Häfen, 95 Touristenhotels (darunter zwei mit vier und acht mit drei Sternen) und 85 Hotels mit bescheidenem Komfort, ferner eine Reihe einfacher Landgasthöfe, dazu mehr als 20 Bungalowsiedlungen und doppelt so viele Zeltplätze. Und das auf einer Insel von 8700 Quadratkilometer, mit 275 000 Menschen, die zu einem Drittel in Ajaccio und Bastia leben. Das aber bedeutet: Einsamkeit, noch immer.

Korsika das sind goldfarbene Strände und menschenleere Felsenbuchten, das sind blühende Zistrosenhänge und himmelhohe Berge von Porphyr und rotem Granit. Am Rande der heißen, lärmenden Städte beginnen grandiose Einöden mit Rosmarinheiden und Asphodelenwiesen, Sturzbächen und Bergseen, Grotten, Steineichenwäldern und weiß schimmernden Gipfeln.

Korsika ist teuer. Zunächst sollte man ein Auto haben, denn es gibt 2000 Kilometer Straße und nur 232 Kilometer Eisenbahnschienen (Länge der Insel: 180 Kilometer). Man kann ein Auto zum Beispiel von Livorno aus auf dem Schiff mitnehmen (einfache Fahrt 122 Mark plus 20 bis 40 Mark pro Person) oder seit neuestem auf dem Flugplatz von Nimes in ein Flugzeug der Air-Transport verladen (einfache Strecke einschließlich zwei Personen: 527 Mark). Volle Pension in einem guten Hotel in Ajaccio oder in der Nähe kostet täglich zwischen 40 und 60 Mark. Dafür blüht der Garten vor dem Hotelzimmer, als seien alle Farben des Regenbogens explodiert und zwischen dem Meer und der Straße der Blutrünstigen auf die Erde gefallen.

Korsika hat seine Individualität wohl noch bewahrt. Sicher nicht an den luxuriösen Küsten mit den leuchtenden Gärten und den halbfertigen Swimming-pools, auch nicht hundert Schritte weiter im struppigen Bau-Erwartungsland, wo der Quadratmeter Boden 25 Mark kostet. Dort ist der Fischer mit nackten Füßen, der am felsigen Ufer seine Seeigelernten einbringt, noch ein Mensch aus einer anderen Welt.