Von René Drommert

Hat man in Cannes einen Film bei der offiziellen Vorführung im Palais des Festival an der Croisette verpaßt, so kann man ihn am nächsten Tag sehen: in einem kommerziellen Kino, wenn auch nicht bei freiem Kartenverkauf. Als dort auch „Die Nonne“ von Jacques Rivette wiederholt wurde, der französische Beitrag außer Wettbewerb, standen an den Türen, draußen und drinnen, Polizisten und guckten den zivilen Kontrolleuren scharf auf die Finger.

Der Film ist verboten worden. Rivette, der Regisseur, der von den Cahiers du Cinéma kommt und mit Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer verbunden ist, hat mit dem Verbot des Informationsministers viel Glück gehabt: Verbotene Früchte locken. Das öffentliche Interesse hat sich auf diesen Film konzentriert, und die Propheten, die sagen, daß das Verbot über kurz oder lang doch noch aufgehoben wird, haben sicherlich recht. Die Propagandaschlacht für „Die Nonne“ ist schon jetzt geschlagen, Rivette ist zu dem „Mann des Skandals von 1966“ erklärt, das Geschäft, zu dem es sonst nicht gekommen wäre, wird nicht ausbleiben.

Der Film ist nach dem gleichnamigen Roman gedreht, den Diderot vor „Jakob der Fatalist“ schrieb, einem Werk, das, würde es verfilmt, der Zensur noch ganz andere Kopfzerbrechen bereiten müßte. Rivettes Film hat wenigstens das Verdienst, viele Franzosen von heute in unverhoffte Diderot-Leser verwandelt zu haben. „Die Nonne“ ist jetzt ein Bestseller.

Rivettes Film enttäuschte in Cannes, dem einzigen Ort, wo er bisher aufgeführt werden durfte, die Zuschauer, die einen weltanschaulichpolitisch verwegenen Film oder Pikanterien erwartet hatten. Rivette hat sich in seinem chronologisch ablaufenden, in Farben gedrehten Film im wesentlichen an die literarische Vorlage gehalten. Auch seine Heldin, Suzanne Simonin, ist der „Fehltritt“ einer Mutter, die mit ihrem Ehemann und zwei weiteren Töchtern ein bürgerliches Leben führt. Rivette beginnt mit dem großen Eklat: Suzanne soll in der Klosterkirche das Gelübde ablegen, aber bei der Messe, der auch die Eltern zuschauen, sagt sie unerwartet nein, mehr verzweifelt als trotzig. Nach langen Demütigungen zu Hause fügt sie sich, kommt in ein anderes Kloster und lernt dort ein strenges Leben kennen.

Als sie aber ins Kloster von Longchamp eintritt, ändert sich das Tableau plötzlich von Grund auf. Da sind die Nonnen fröhlich und ausgelassen, sie trinken, singen weltliche Lieder und sind miteinander in lesbischer Liebe verbunden. Suzanne, die kaum Zwanzigjährige, endet durch Selbstmord, sie stürzt sich aus dem Fenster. Darin weicht Rivette von Diderot ab: Bei Diderot konnte sie natürlich nicht sterben, da der Roman aus einem Brief besteht, den die Nonne an einen Marquis schreibt. Die Abweichung bezeichnete Rivette auf der Pressekonferenz an der Croisette als die logische Konsequenz der literarischen Vorlage.

Die Enttäuschung bei vielen französischen Kritikern (und nicht nur bei ihnen) war so gewaltig, daß sie den Film (der 140 Minuten lang ist) nun, haltlos ins andere Extrem verfallend, für langweilig erklärten. Auch Stilbrüche sind Rivette angekreidet worden. In dem Augenblick, da wir das Kloster von Longchamp betreten, bekommt der Film burleske Züge – und damit steigert er nicht etwa das Pathos der Vorlage, er mildert es. Er weicht kritischer Schärfe eher aus. Wo erotische Szenen bei Diderot genau beschrieben sind – sie haben das Buch berühmt gemacht – da begnügt sich Rivette mit Andeutungen.