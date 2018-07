Kein „Contergan-Fall der Pädagogik“

Von Friedrich W. Krön

Die „Attacken“ gegen die Ganzheitsmethoden beim Lesenlernen nehmen kein Ende. Sie werden von Eltern geritten, die ausschließlich Zukunft und Erfolg ihres Kindes im Auge haben. Für sie ist Lesen eine Kulturtechnik, die rasch vermittelt, schnell gelernt und profitreich anzuwenden ist. „Hauptsache, mein Bub lernt bei Ihnen lesen, Herr Lehrer“, sagte mir eine moderne Mutter, „was er liest, kriegt er schon alleine raus!“ Man muß dieser Mutter zugestehen, daß sie nur das Wohl ihres Kindes im Auge hat. Sie übersieht aber dabei folgenden pädagogischen Tatbestand: Das zukünftige Wohl ihres Kindes ist nicht nur von der technischen Leseausstattung abhängig, die es in der Schule mitbekommt. Es wird erst menschlich bedeutsam, wenn ihrem Kind in jeder Stufe seiner Kindheits- und Jugendzeit auch die Gelegenheit gegeben wird, sich entsprechend auszuleben.

Wenn sich die Schule also zum Anwalt des Kindes macht, dann tut sie es aus dieser Einsicht heraus, dem Kind die Möglichkeit zu geben, in seiner jeweiligen Entwicklungsstufe ganz gegenwärtig zu sein. Unter dieser Erkenntnis muß sich auch die Auffassung vom Lesenlernen verschieben. Lesen ist mehr als bloße Technik. Lesenlernen muß in einem Erstunterricht eingebettet sein, der dem Kind die Chance gibt, sich auf dieser Entwicklungsstufe auch auszuleben, sich seiner Umwelt bewußt zu machen, damit es nicht später als Erwachsener mit Baby verstand herumläuft. Da nützt es ihm wenig, wenn es das Gedruckte in der Zeitung zwar lesen, aber nicht den Zusammenhang erkennen, ihn selbständig denkend beurteilen kann.

Viele Eltern, die gegen die Ganzheitsmethoden sind, urteilen aus ihrer eigenen Erfahrung mit der Schule, und die meisten von ihnen haben nach der lautsynthetischen Methode lesen gelernt. Der Abstand zur eigenen Schulzeit hat bei vielen die Mühe, die sie selbst durch diese Methode beim Lesen hatten, verblassen lassen. Immerhin: sie haben „lesen gelernt“, und die Erinnerung an ihr eigenes Lesevermögen im ersten Schuljahr scheint auszureichen, um es mit dem Fortschritt ihres Kindes, das nach der Ganzheitsmethode lesen lernt, zu vergleichen. Hinzu kommt oft das Unvermögen, ihren Kindern bei den Hausaufgaben sinnvoll helfen zu können, weil sie über die Ganzheitsmethode wenig oder nichts wissen. Hier haben Lehrer und Schule die Eltern im Stich gelassen.

Auch Schuld der Lehrer

Auch die Lehrer selber tragen Schuld an den Mißverständnissen. Die einen, weil sie versäumt haben, die Öffentlichkeit, das heißt die Eltern, über den pädagogischen Sinn der Ganzheitsmethoden aufzuklären. Die anderen, meist die älteren, weil sie aus irgendwelchen Ressentiments heraus das Panier „ihrer“ Methode, der synthetischen Leselehrmethode, hochhalten. In der fachlichen Diskussion entpuppen sie sich oft als Schwätzer und flüchten sich daher im Stile unserer Zeit in die Öffentlichkeit. Sie versuchen ein „Schreckgespenst“ aufzubauen, das sie für das deutsche „Bildungsdefizit“ verantwortlich machen können. Sie leisten Schlagzeilen Vorschub, die einen großen Teil der Lehrer diffamieren, indem sie die Ganzheitsmethoden als „grandiose Fehlspekulation der Schulpolitik“ („arbeitgeber“ 1965/20) oder als einen „Contergan-Fall der Pädagogik“ (Rheinzeitung 12. Januar 1966) bezeichnen oder sie gar mit einer „Thalidomid-Mißbildungs- und Nikotin-Bronchialkrebs-Katastrophe“ (Oberlehrer C. F. Schmitt im Schleswig-Holsteinischen Ärzteblatt 1965/10) in Verbindung bringen.