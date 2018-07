In der französischen Abteilung der Europaschule zu Luxemburg beginnen die Kinder gleichzeitig mit Wörtern und Buchstaben. Sie haben also sofort die Illusion und das Vergnügen, lesen zu können, sind aber nach etwa drei Monaten schon imstande, zu buchstabieren. Nach einem halben Jahr können sie „richtig“, das heißt nach Buchstaben lesen. Diese Zeit wäre im Deutschen vermutlich kürzer, da die französische Orthographie komplizierter ist (zum Beispiel gibt es für den Laut „o“ die Schreibweisen: o, 6, au, eau, eaux, ot und so weiter).

Die Ganzheitsmethode hat für weniger begabte Kinder noch den Nachteil, daß bei ihnen eine Abneigung gegen das Lesen im allgemeinen entsteht. Jedem Buch wird eine Zeitlang in ihren Augen ein Odium der Demütigung, des „nicht-für-mich-Geschaffenen“ anhängen. So verlängert sich die Periode des Nicht-Lesen-Könnens durch eine des Nicht-Lesen-Wollens.

Übrigens müssen auch Erwachsene ein schwieriges, unbekanntes Wort (etwa die Bezeichnung einer chemischen Verbindung) erst einmal buchstabieren, wenn sie es behalten wollen!

Barbara Velleine, Diplom-Übersetzerin, Luxemburg