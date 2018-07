Inhalt Seite 1 — Ich war die große Schlange Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Jens

Ich war zehn Jahre alt, als ich den Ort zum ersten Male sah – oder, besser gesagt, die Umgebung des Ortes – Tannenwege und Wiesen, Tümpel und Waldpfade, auf denen Eichhörnchen spielen. Denn es war uns, den zweihundertundfünfzig Insassen der Schwester-Frieda-Klimsch-Stiftung, eines renommierten Kindersanatoriums, bei Strafe verboten (Strafe hieß: zusätzliche Liegekuren), den Ort Königsfeld zu betreten. Die Infektionsgefahr schien unseren Oberen zu groß, und ich höre noch heute den Ruf der Stationsschwester, der uns veranlassen sollte, den sich nähernden Kurgast-Schwärmen oder den herankommenden Scharen der Knaben-Anstalt, Bewohnern eines Herrnhuter Internats, die wir Ahnungslosen wegen ihrer Freiheit bewunderten, aus dem Wege zu gehen.

In jenen Jahren habe ich, den Blick auf die Silhouetten der Tannenspitzen gerichtet, die Castorpsche Kunst des Decken-Einschlagens, aber auch die Technik gelernt, wie man, unbemerkt von der Schwester, in schlafähnlicher Stellung ein Buch lesen kann. Die Bräuche waren streng, und hundert Kinder hatten jeden Morgen, vor dem Frühstück ins Schwesternzimmer zu kommen, um der Oberin ihren Respekt zu bezeugen. (Sie war zwergenhaft klein, trug, als Zeichen der Würde, einen blauen Streifen an ihrer Tracht und rauchte Zigaretten, Marke Mercedes. Ihr Name war Netta Rochlitz. Zuerst: Heil Hitler, mit leger erhobener Hand und dann, ziviler schließend: Guten Morgen, Frau Oberin. Das Ritual stand fest.

Der Tageslauf war fixiert: um zehn, zu reservierter Stunde ins Schwimmbad, sonntags Eis und Lese-Erlaubnis, Bibliotheks-Öffnung und, vor allem, Indianerspiel. Man sang verwegene Lieder: ne polite politassa umba qui umba qua, rauchte die Friedenspfeife mit richtigem Tabak, sechs Züge für den Häuptling, vier für den Medizinmann, für den Kundschafter zwei und einen für das Volk der gewöhnlichen Krieger. Man nahm Novizen auf und segnete die Oldtimer aus, belauschte die Beratung des Zigeunerstammes der großen Mädchen, die Stammesmutter lobte, die Göttin – das war die Oberin – lächelte huldreich, und der Häuptling verteilte die Strafen: Hat sich jemand, wegen Waschraum-Schlamperei, Liegestunde-Vergehen, Ungehorsam zu melden, will ein Krieger etwas vorbringen, sich über einen andern beklagen ... ich beherrsche die Zeremonie noch immer bis in die kleinsten Nuancen. Ich bin schließlich fünf Jahre lang Häuptling gewesen; mein Name war Chingachgook, die große Schlange. Anführer des Stammes der Delawaren.

Königsfeld – das begann eine gefährliche Droge zu werden. Jahr für Jahr traf sich die alte Garde wieder. Man korrespondierte: Du bist doch mit von der Partie. Das Jahr zerfiel in einen düsteren und einen heiteren Teil. Der heitere bestand aus der sechswöchigen Kur, und der düstere hieß: fern von Königsfeld. Nur dort war Freiheit, laisser faire und Poesie, nichts von Hitlerjugend und Schule, dort schwamm man gegen den Strom – und dies in vielfachem Sinn: Während die Zeiten sich verdunkelten, wurde es im Hause immer demokratischer, die Oberinnen Luitpold und von Maltzan, süddeutsch-zerstreut die eine, die andere preußisch-gesammelt, sanft und entschlossen zugleich, gewannen dem deutschen Gruß weniger ab als ihre Vorgängerin. Man sagte wieder „guten Tag“ in Königsfeld.

Tempi passati. Gewiß, ich kenne noch die Ärzte, die Oberin und viele Schwestern, ich kenne den Geruch des Radiozimmers und den Geruch des Duschraums im Ferienhaus, kenne die Bettenanordnung in jedem Trakt und den Brot- und Marmeladenduft im Speisesaal. Aber die alten Usancen bestehen nicht mehr: Niemand, so scheint es, schläft heute noch, wie wir Asthmatiker anno 38, bei zwanzig Grad minus auf der Terrasse, zwei Wärmflaschen im Bett, den Pullover über den Pyjama gezogen und morgens auf einer eisigen Rutschbahn in den Waschraum gesegelt, das Fußende des Bettes voll Schnee und erfüllt von dem Gefühl, ein Heros zu sein – nein, es geht heute nüchterner zu. Efficiency, so scheint es, ist an die Stelle der Romantik getreten.

Aber da ist noch das Hotel, in der Mitte des Ortes, ein Luxus-Haus, das sich zu tarnen weiß und, auf ein kostbares Entree, aufs Vestibül und die Halle im Filmstil verzichtend, seine Kostbarkeiten nur beiläufig preisgibt. Weitläufigkeit und Solidarität sind im Spiel, Snobismus gilt als verpönt. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder mitbringen heißt die Devise und: Die Liegestühle sind auch für Passanten da. Viele Jahre lang bin ich hier im November gewesen. Der Hotelier, ein Mann, der in der toten Zeit jede Nacht in einem anderen Gästebett schläft („früher war das eine Selbstverständlichkeit“), hatte Zeit und erzählte mir, wie viele Torten im Juli vorhanden sein sollen, was ein Koch, ein Brigadenchef, ein guter Saucier oder eine Kaltmamsell heute koste und was man anfangen müsse, um ein Haus auch über die berühmten hundert Tage von Anfang Juni bis Ende September hinaus so zu belegen, daß kein Zimmer mehr frei sei.