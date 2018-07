Welche Verkehrszeichen Autofahrern am meisten auffallen, wollten schwedische Psychologen der Universität Uppsala wissen. Das Ergebnis, zu dem die Forscher kamen, bietet dem Kenner der Verkehrssitten wenig Neues, aber es ist dennoch des Nachdenkens wert. Kurz und hart gesagt: Beachtung finden hauptsächlich Verkehrsschilder, die zur Warnung des Kraftfahrers dienen. Zeichen, die zur Rücksichtnahme auffordern, wurden häufig übersehen.

Die Experimentatoren stellten jeweils eines von fünf Verkehrszeichen – „Geschwindigkeitsbegrenzung“, „Polizeikontrolle“, „schlechte Wegstrecke“, „allgemeine Gefahrenstelle“ und „Fußgängerüberweg“ – auf freier Strecke auf. Kurz hinter dem Zeichen machte die Straße einen Knick. Eine Polizeistreife hielt die Fahrer an und fragte sie, welches Verkehrszeichen sie zuletzt gesehen hätten.

Das Ergebnis: 78 Prozent der Autofahrer konnten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung erinnern, 63 Prozent an das Schild „Polizeikontrolle" und 55 Prozent an die Warnung „schlechte Wegstrecke"; jedoch nur 18 Prozent hatten das Zeichen „allgemeine Gefahrenstelle" noch im Gedächtnis, nur 17 Prozent das Zeichen „Fußgängerüberweg".