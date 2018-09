Von Hansjakob Stehle

Die tschechoslowakische Antwort auf die Friedensnote der Bundesregierung klingt um eine Nuance weniger heftig als die vorangegangene polnische Erwiderung. Aber das ist nur ein schwacher Trost für jene, die vielleicht wähnten, es lasse sich durch wohlgeformte Friedensvorschläge der unveränderte – und für die östlichen Nachbarn unverdauliche – Kern der Bonner Ostpolitik schmackhafter machen.

Allein schon der Hinweis auf das Fortbestehen Deutschlands in den Grenzen vom 31. Dezember 1937, der unnötig gewesen wäre (auch wenn er mit Aussicht auf „andere Grenzen“ verknüpft wird), mußte nicht nur die Polen aufs neue reizen – auch die Tschechoslowakei. Prag kann sich, wenn es seine Beziehungen zu Warschau nicht schwer belasten will, keine Freude über diese – implizierte – Anerkennung seiner Grenze leisten, wenn durch den Hinweis auf 1937 zugleich die Grenze des polnischen Nachbarn in Frage gestellt wird. Das Beharren auf einer „a-priori“-Ungültigkeit des Münchener Abkommens, der Eigensinn, mit dem die Tschechoslowakei darauf besteht, daß dieses Abkommen als „niemals gültig gewesen“ deklariert wird und nicht nur als von Hitler zerrissen – diese ständig wiederholte Prager Forderung ergibt sie schon aus der Rücksicht auf Polen. Zumal in Warschau immer wieder der Verdacht geäußert wird, es gehe der Bundesregierung darum, die beiden Länder durch „verschiedenartige Behandlung“ voneinander zu entfernen.

Schon deshalb wurden beide Antwortnoten sorgfältig aufeinander abgestimmt. Beide ziehen solidarisch aus der Bonner Friedensnote den Schluß, daß ihre Vorschläge „jeder Realität entbehren“ (Prag), „bar jedes realen Wertes sind“ (Warschau). Warum? Die Abrüstungsvorschläge der Bundesregierung, die sich in manchen Punkten tatsächlich den Vorstellungen der Rapacki- und Gomulka-Pläne annähern, sind – beiläufig, aber unübersehbar – gebunden an „Fortschritte bei der Lösung politischer Probleme“ – das heißt wie bisher an das Verschwinden der (in der deutschen Note überhaupt nicht erwähnten) DDR. Wie sollten Prag oder Warschau dies übersehen können? Noch dazu, wenn auch beim Vorschlag eines Austausches von Nichtangriffserklärungen die DDR ausgeklammert bleibt? Schon im Jahre 1939 während der Genfer Konferenz, als in Bonn zweiseitige Nichtangriffsverträge mit Warschau und Prag erwogen, von den Vertriebenenverbänden allerdings schnell torpediert wurden, winkte der polnische Ministerpräsident Cyrankiewicz aus gleichen Gründen ab.

Die tschechoslowakische Antwortnote beharrt, ebenso wie die polnische, auf der Einbeziehung der DDR und deren Anerkennung durch Bonn, weil dies der gemeinsamen Außenpolitik des sowjetischen Bündnissystems entspricht. Hinzu kommt, daß die Bundesregierung erklärte, sie wolle „zu gegebener Zeit“ mit den Polen über die Grenzen sprechen – über eine Grenze, die Polen nur mit der DDR hat und als endgültig betrachtet. Dem Hinweis „zu gegebener Zeit“ sieht auch die Tschechoslowakei mit tiefem Mißtrauen entgegen, weil sie nicht weiß, was dies für ihre nördlichen Grenzen bedeuten könnte.

Die Antwort wäre Prag und Warschau gewiß schwerer gefallen, wenn die deutsche Friedensnote sich konkret über einen Modus geäußert hätte, wie sie europäische Sicherheitsvereinbarungen mit politischen Lösungen verknüpfen will; wenn sie klargemacht hätte, was sie unter dem Europa versteht, in dem eine Zone des Atomrüstungsstillstands geschaffen werden soll. So aber unterstellen die östlichen Antwortnoten Bonn die Absicht, daß das amerikanische Potential unberührt bleiben, das sowjetische jedoch einbezogen werden soll. Solche Klärungen hätten freilich politische Entschlüsse vorausgesetzt, von denen Bonn trotz aller Auflockerung des politischen Denkens noch weit entfernt ist. Solange die Bundesregierung weder den künftigen territorialen noch militärischen Status Deutschlands zu definieren bereit ist, bieten Friedensnoten, so gut sie gemeint sind, nur neue Angriffsflächen.

„Wir können auch ohne ein vereinigtes Deutschland leben!“ kommentierte die polnische Zeitung „Zycie Warszawy“ den Notenwechsel. Tatsächlich aber war es gerade die sonst so schroffe polnische Antwort, die mit einer Bemerkung über das bloße „Status-quo-Denken“ hinausführte: sie forderte die Anerkennung des Bestehens der DDR „als eines Partners zur Vereinigung Deutschlands“. Eine neuartige Formulierung, die zumindest Verständnis für das erkennen läßt, was die Warschauer Note an anderer Stelle „berechtigte Aspirationen des deutschen Volkes zur Vereinigung“ nennt. Dergleichen steht nicht in der Prager Note; diese erneuert jedoch andererseits den Wunsch nach normalen diplomatischen Beziehungen und lobt die gute Entwicklung der Kulturbeziehungen (die mit Polen viel schwieriger sind).

Bonn hatte die polnische Regierung als einzige direkt angegriffen: Sie habe bisher nicht erkennen lassen, daß ihr an Verständigung gelegen sei. Tatsächlich jedoch sind viele polnische Bemühungen in den fünfziger Jahren zurückgewiesen worden. Schließlich entstand dann die Handelsmission und ein Handelsvertrag. Beides kam mit Prag bis heute nicht zustande. Gewiß, die polnische Position hat sich verhärtet, sie ist – auch aus innenpolitischen Gründen – starrer denn je. Zu ihrer Entkrampfung jedoch hat die deutsche Friedensnote trotz besten Willens leider nichts beisteuern können.