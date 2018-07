In Frankfurt am Main entsteht die erste elektronisch hergestellte National-Bibliographie der Welt

Notwendig ist mehr Mut zum Einsatz der Technik“, verkündete Bundesinnenminister Paul Lücke Anfang des Jahres vor Beamtenvertretern. Daß es ihr an solchem Mut nicht fehle, bewies vor kurzem die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main: Sie präsentierte die erste elektronisch hergestellte National-Bibliographie der Welt.

Mehr als ein Jahr hatten Techniker und Bibliothekare an der Entwicklung und Programmierung einer neuen Computer-Anlage gearbeitet. Die Bedingungen nämlich, die an die maschinelle Herstellung der Bibliographie geknüpft waren, erwiesen sich als außerordentlich vielfältig und waren bislang von Datenverarbeitungsanlagen nicht erbracht worden. Es galt ein System zu finden, das technische Gegebenheiten und bibliothekarische Erfordernisse gleichermaßen berücksichtigte.

So wurden etwa beim herkömmlichen Drucksatz der Deutschen Bibliographie über 200 in der Normaltastatur fehlende Buchstabenformen benötigt, hauptsächlich für die diakritischen Zeichen. Lochstreifenschreibmaschinen aber, wie man sie zur Datenverarbeitung verwendet, haben nur wenig mehr Tasten als gewöhnliche Schreibmaschinen. Zu einem Verzicht auf diakritische Zeichen wollten sich die Bibliothekare jedoch nicht entschließen. Dr. Rudolf Blum, Direktor der Deutschen Bibliothek, sagt: „Eine National-Bibliographie, die bei ihrer Herstellnug die diakritischen Zeichen einbüßte, erlitte einen untragbaren Informationsverlust.“ Mindestens eine Bibliographie in jedem Land müsse die Namen und Titel genau wiedergeben – bis zu den Punkten und Akzenten.

Sechsundachtzig Zeichen

Eine andere Schwierigkeit: die Deutsche Bibliothek drang auf „Differenzierung der typographischen Gestaltung“. 86 verschiedene Zeichen in zwei Schriftarten (normal und halbfett), überdies Groß- und Kleinschreibung sollten die Maschinen beherrschen lernen. Denn „eine nationale Allgemeinbibliographie“, so formulierte Direktor Blum, „muß auch ihres repräsentativen Charakters wegen ein wohlabgestuftes Schriftbild aufweisen“. Ohne Kleinbuchstaben und ohne Auszeichnungsschrift würde sie unübersichtlich werden.

Elektronische Datenverarbeitungsanlagen aber vermögen nicht mehr als 64 Buchstaben und Zeichen darzustellen, und die Schnelldruckmaschinen, die den Anlagen üblicherweise angeschlossen sind, arbeiten mit nur einer Schrift und Großbuchstaben.