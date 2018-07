Von Peter Schneider

Ich muß sagen, daß Weiss mich immer stark beeindruckt hat, alles Weisse, Laken, Wände und so weiter, sogar Blumen, und dann das bloße Weiss der Gedanke an Weiss, mehr nicht. Man erkennt den Satz, man weiß, wer ihn geschrieben haben muß, und man bewundert ihn. Solche Selbstverständlichkeit, soviel unaufdringliche Präzision hat die sprachliche Reduktion, die da vorgeführt wird, daß man ihr Resultat in Händen hält, bevor man recht weiß, wie es zustande kam. Weiß, selber schon die abstrakteste aller Farben, gerät in den Sog eines von sich selbst besessenen Bewußtseins und wird solange ausgequetscht, von aller Gegenständlichkeit gereinigt, bis nichts mehr übrig ist als der Gedanke an Weiß. Das Tempo, das Pathos der Reduktion wird ironisch abgefangen durch eine Redewendung aus der Partysprache: „Ich muß sagen, daß Weiss mich immer stark beeindruckt hat“. Brabbeln, Genauigkeit und eine durchaus originale Verdrossenheit, das alles hält sich in einem schwer kalkulierbaren Gleichgewicht – ein außerordentlicher, ein schöner Satz.

Gleichzeitig ahnt der Leser gewisse Schwierigkeiten. Laken und Wände, das sind so ziemlich die ersten Assoziationen, die einem bei dem Wort Weiß einfallen, Blumen, wenn man es auf etwas Stimmung ankommen läßt. Und schließlich das Thema des Satzes, das Wort weiß: so wenig Widerstand bietet es der Auflösung, so glatt spult die Reduktion sich ab, daß fast nur noch ihr Mechanismus zu hören ist.

Zweifellos paßt diese Abgegriffenheit der verwendeten Wörter genau in die Abwärtsbewegung des Satzes. Aber wenn man die Merkmale dieses Satzes als die Merkmale eines Stiles auffaßt, so stellen sich Fragen: Was wird aus einem Stil, der seine Eigenart gerade nicht aus der Zusammenfügung vorgefundener Bedeutung gewinnt, sondern aus ihrer Auflösung? Wie wird ein Schriftsteller, dessen literarischer Gegenstand die Negation aller Bestimmtheit ist, es vermeiden, mit seiner Darstellung in seinen Gegenstand hineinzurutschen? Das sind Fragen, zu denen die Sammlung der sieben Texte Becketts –

Samuel Beckett: „Aus einem aufgegebenen Werk und kurze Spiele“; edition suhrkamp 145, Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 126 S., 3,– DM

anregt.

Kaum ein anderer Schriftsteller war durch das unvermittelte Gegeneinander von Ablehnung und Inanspruchnahme einer differenzierenden Kritik so sehr entzogen wie Beckett. Fast schien es, als ob die beiden Elemente jeder vollständigen Literaturkritik, Analyse und Urteil, sich im Falle Beckett zu Alternativen entwickelten. Diejenigen, die Becketts Texte untersuchten, faßten ihr Urteil darüber gewöhnlich in dem Satz zusammen, mit konventionellen Kriterien sei Beckett nicht beizukommen. Den anderen, die sich tatsächlich ein Urteil bildeten, war ein Stück so peinlich wie das andere. Grundsätzlich fehlte der Übergang zwischen dem Verständnis, das einen Text aus sich selbst begreift, und jenem anderen, das von außen an ihn herantritt.