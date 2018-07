Die Standardfrage, die in diesen Wochen immer wieder an alle jene gerichtet wird, die sich beruflich mit der Verwaltung von Ersparnissen zu befassen haben, lautet: „Wie kann ich mein Geld anlegen, ohne daß es von der ständigen Kaufkraftminderung der Mark allmählich aufgezehrt wird?“ Die nachlassende Sparbereitschaft in der Bundesrepublik beweist eindeutig, daß die Unruhe über die inflationären Erscheinungen wächst. Sie kommt spät, aber nicht zu spät. Noch kann das Ruder in der öffentlichen Finanzpolitik herumgeworfen werden. Versuche dazu gibt es. Allerdings werden sie ständig von Interessenverbänden torpediert, die sich nicht mit dem Gedanken befreunden können, künftig weniger aus der Tasche der Steuerzahler zu erhalten als bisher. Und haben wir uns selbst, meine verehrten Leser, darüber Rechenschaft abgelegt, daß stabile Währung in der jetzigen Situation weniger Wohnungsbau, weniger Straßenbau und weniger neue Schulen bedeutet? Erst wenn wir den Parlamentariern deutlichmachen, daß es uns in erster Linie auf Währungsstabilität ankommt und erst danach auf die Erfüllung unserer Wünsche an die öffentliche Hand werden sie den Mut haben, unpopuläre Entscheidungen zum Schutze unserer Ersparnisse zu treffen.

Die Chancen, den Kaufkraftschwund auf Null herunterzudrücken, sind gering. In den letzten zehn Jahren betrug der geringste Anstieg der Lebenshaltungskosten in einem Jahr 0,9 Prozent, und das war 1959. Im vergangenen Jahr erreichten wir mit einem Plus von 4,2 Prozent den bisherigen Nachkriegsrekord. Seit 1955 sind die Lebenshaltungskosten um 24,5 Prozent gestiegen.

Wir wollen uns hier, meine verehrten Leser, nicht darüber unterhalten, ob diese Tendenz in einer „dynamischen“ Wirtschaft zwangsläufig ist und welche Mittel angewandt werden könnten, dem Kaufkraftschwund ein Ende zu bereiten. Vermutlich ist es sinnvoller, darüber nachzudenken, welche Anlageform am nachhaltigsten vor den Folgen dieser verhängnisvollen Entwicklung schützt.

Nach der landläufigen Ansicht sichern Sachwerte am besten gegen inflationäre Folgen. Daher müßten die Aktien eigentlich in diesen Jahren als Vermögensanlage eine gewisse Favoritenstellung einnehmen. An ihren Kursen ist hingegen abzulesen, daß das Gegenteil der Fall ist. Von einer Flucht in die Sachwerte kann keine Rede sein. Das beweist auch der Immobilienmarkt, wo die Preise keineswegs mehr einheitlich aufwärtsstreben. Vor einigen Jahren errichtete Bauwerke lassen sich heute oftmals nicht einmal mehr zu den Selbstkosten wieder veräußern.

Der Zusammenhang zwischen Geldentwertung und Sachwertpreisen (Aktienkurse und Immobilienpreise), auf den alte Börsianer schwören, ist außer Kraft gesetzt. Auch die Konjunktur spiegelt sich in den Aktienkursen heute nicht mehr so recht wider. Denn wie wäre es sonst zu erklären, daß in einem so günstigen Jahr wie 1965, da die Wirtschaft auf vollen Touren lief und sich auch die Gewinne der Unternehmen steigerten, die Aktiendurchschnittskurse um 21,5 Prozent zurückfielen. Hier macht sich die restriktive Geldpolitik der Bundesbank mit allem Nachdruck bemerkbar. Noch mehr wirkte sich die passive Zahlungsbilanz aus. Offensichtlich ist also der Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Aktientendenz sehr eng.

Ihm können sich auch die besten Aktien nicht entziehen. Ihre Kurse sind vielfach sogar stärker gefallen als die der zweitrangigen Papiere. Und zwar wohl deshalb, weil es gegen Ende der fünfziger und am Anfang der sechziger Jahre Zeiten gab, in denen die Börse nur noch sogenannte „Wachstumswerte“ kannte. Dabei verstand jeder unter Wachstum etwas anderes. Die einen meinten eine möglichst hohe Selbstfinanzierungsquote und nahmen kleine Dividendensätze ohne Murren in Kauf, die anderen sahen das Wachstum in der Chance, künftig überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen erzielen zu können. Der Wachstum-Fetisch ist inzwischen verschwunden.

Wir müssen davon ausgehen, daß von den Aktienkursen automatisch kein Steigen als Folge der jährlichen Inflationskurve erwartet werden kann. Im Gegenteil, Maßnahmen zur Eindämmung der Kaufkraftentwertung (also erzwungene Liquiditätsknappheit) führen bei den Aktien zu empfindlichen Verlusten, die weit größer sein können als die jährliche Entwertungsquote. Erst wenn die Inflation galoppierend wird, tritt der Sachwertcharakter der Aktie stärker in den Vordergrund. Die Erfahrungen zweier totaler Geldentwertungen haben gezeigt, daß bei der nachfolgenden Sanierung die Sachwertbesitzer besser abzuschneiden pflegen als die Inhaber reiner Geldforderungen (Sparkonten, festverzinsliche Wertpapiere und so weiter).