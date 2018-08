Neue Spar-Kombination

In einem Anlagevorschlag kombiniert das Bankhaus I. D. Herstatt in Köln das Renten- mit dem Investment-Sparen. Für den Erwerb von z. B. nom. 12 500 Mark festverzinslicher Papiere, so rechnet das Bankhaus, müssen zur Zeit etwa 11 400 Mark aufgebracht werden. Die Effektivverzinsung bei mittlerer Laufzeit beläuft sich auf etwa 8 Prozent jährlich. Gerechnet nach der frühesten Kündbarkeit beträgt die Rendite 9 1/2 Prozent. Monatlich fliegen aus dem Musterportefeuille 70 Mark, die einem Aufbaukonto der Allgemeinen Deutschen Investment-Gesellschaft in Form von Investmentanteilen zugeführt werden. Wie bei ähnlichen deutschen Anlageprogrammen hat der Sparer die Möglichkeit, jederzeit die empfohlenen festverzinslichen Papiere wie auch die Investmentanteile zu veräußern.

Um 100 Punkte leichter

Die Karstadt AG, Hamburg, schlägt ihren Aktionären eine interessante Transaktion vor, die den Kurs der Aktien um etwa 100 Punkte leichter machen wird. Das Aktienkapital wird um 15 auf etwa 240 Millionen Mark durch Ausgabe von Stammaktien aus. Gesellschaftsmitteln erhöht. Auf das erhöhte Kapital wird eine Dividende von 17 (16) Prozent ausgeschüttet. Dann soll eine „echte“ Kapitalerhöhung im Verhältnis 8 : 1 auf 270 Millionen zum Ausgabekurs von 280 Prozent folgen, die neuen Vorzugsaktien sind 1966 mit sechs Monaten dividendenberechtigt. Der hohe Kurs muß im Zusammenhang mit den vorher ausgeschütteten Gratisaktien gesehen werden; unter diesen Umständen ist er akzeptabel.

Ytong-Aktie an die Börse?

Die Ytong AG, München, eine Tochtergesellschaft des gleichnamigen schwedischen Unternehmens, soll beabsichtigen, noch in diesem Jahr ihre Aktien zum Handel an den Börsen freizugeben. Für 1965 erwartet man auf das Aktienkapital von 15 Millionen Mark eine Dividende von 10 Prozent. Zunächst sollen den Yfong-Fachhändlern (Bauplatten) Stücke zum Kurs von 175 Prozent angeboten werden, danach erfolgt der freihändige Verkauf, wobei von Kursen von 200 Prozent gesprochen wird. Dieser Kurs nimmt allerdings einen Teil der vorausgesagten „guten Zukunft“ bereits vorweg.

Das Geheimnis von Mr. Tsai

In diesen Tagen hat Gerald Tsai jr., Wunderkind von Wall Street genannt, das Portefeuille des von ihm geleiteten, neu ins Leben gerufenen Manhattan Fund bekanntgegeben. 21,5 Prozent des ihm zur Verfügung stehenden Vermögens von 313 Millionen Dollar legte Tsai in folgenden Aktien ans Motorola, Polaroid, IBM, Pan American World Airways, Zenith und Xerox. Außerdem befinden sich noch 50 andere Werte im Fond.