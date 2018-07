Als Naturwissenschaftler wundere ich mich darüber, daß die um „ganzheitliche“ und „lautsynthetische“ Methode streitenden Pädagogen und Psychologen eines überhaupt nicht zu berücksichtigen scheinen: daß die im Zeitalter von Naturwissenschaft und Technik gestellten Aufgaben nur mit Hilfe eines hochentwickelten analytischen und synthetischen Denkvermögens bewältigt werden können, das desto besser beherrscht wird, je früher es zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden ist. Ich könnte mir nun vorstellen, daß mit der „Ganzheitsmethode“ unterrichtete Kinder es später im musischen Bereich zwar leichter haben als ihre „lautsynthetisch gedrillten“ Kameraden, daß ihnen naturwissenschaftliches Denken aber erheblich schwerer fallen wird als diesen, die von Anfang an ans Analysieren und Synthetisieren, gewöhnt worden sind. Wenn dem aber so wäre, schiene mir das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Grund genug, um schleunigst zur „lautsynthetischen“ Methode zurückzukehren Dr. Fritz Frank, Oldenburg