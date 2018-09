Inhalt Seite 1 — Auskunft über die Kunst von heute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Harten

Vielleicht wird einmal die Malerei der fünfziger Jahre, die als Informel, tachistisch, action painting oder Automatismus bekannt geworden und verbraucht worden ist, ähnlich wie einst der Impressionismus als Übergangserscheinung interpretiert werden. Vorausgesetzt, man unterstelle der künstlerischen Entwicklung von heute überhaupt eine bestimmte Folgerichtigkeit, könnte man beispielsweise beobachten, daß die Abstrakten im Kampf mit ihrer eigenen Dogmatik die Bildfläche freigemalt haben, um – zwei Schritte vorwärts, einen zurück – das Informel in das „Formel“ zu verwandeln, sich wieder des Gegenstandes zu erinnern, aufs neue das mathematisch und farbig Konkrete zu untersuchen, die wirkliche Bewegung in die bildende Kunst einzuführen und witzig oder heftig engagiert mit allem zu spielen, was die Technik heute abwirft.

Wer auf dem laufenden bleiben und in das nötige Fachvokabular eindringen möchte, findet preiswert und zuverlässig Auskunft bei

Jürgen Claus: „Kunst heute – Personen, Analysen, Dokumente“; rowohlts deutsche enzyklopädie 238/9, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek; 200 S., 42 Abb., 4,80 DM.

Mit dieser Dokumentation ergänzt Claus seine Sammlung von Künstler-Selbstzeugnissen, Interviews und Kommentaren, die 1963 mit dem Titel „Theorien zeitgenössischer Malerei“ (rde 182) erschienen war. Zusammen mit dem 1956 von Walter Hess herausgegebenen Band „Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei“ erschließen die beiden Bände von Claus ein reiches Quellenmaterial zur Kunst der letzten drei Generationen. Die Anlage des neuesten Buches folgt also bewährten Vorbildern, wobei besonders zu begrüßen ist, daß der Verlag sich diesmal wieder entschlossen hat, trotz aller Mängel, die so billigen Reproduktionen leider anhaften, dem Anschauungsbedürfnis entgegenzukommen. Tödlich nur wirkt das Grau der im Original überwiegend von der Farbe lebenden Bilder. Außerdem vermißt man Angaben über die Formate.

Weder über die Kommentarbedürftigkeit der Kunst – die freilich nicht überschätzt werden sollte – noch über den gewiß begrenzten Wert von Selbstzeugnissen der Künstler braucht noch diskutiert zu werden. Verschiedener Meinung aber könnte man über die Auswahl der Beispiele sein. Nehmen wir die Deutschen: Zwölfmal werden Werke deutscher Künstler abgebildet, namentlich von Götz, Schreib, Jürgen-Fischer, Geiger, Pfahler, Jochims, Dienst, Kalinowski, Kramer und den ZERO-Leuten. Ich weiß nichts nach welchen Maßstäben Claus den Beitrag der Deutschen ausgesucht hat. Wahrscheinlich stützt er sich bei der Auswahl als Angehöriger der „ästhetischen Elite“ (er ist auch Maler) wie auch der „kritischen Elite“ (beide Begriffe bei Claus nach einer kunstsoziologischen Untersuchung von Watson) auf einen gewissen Konsensus, auf eine allgemein für selbstverständlich gehaltene Beurteilung des Ranges der Betreffenden. Ist es die Spitze der jungen deutschen Kunst (die meisten sind zwischen 1925 und 1935 geboren), die hier vertreten ist? Die Spitze dürften einige dieser Künstler halten, wenn man danach ginge, wie oft jemand von sich reden macht. Obwohl Claus sicherlich jede Gleichschaltung fernliegt (und sich natürlich niemanden gleichschalten ließe), zollt er doch der Gruppe um die Zeitschriften SYN und das kunstwerk reichlich Tribut.

Mich überzeugt die Auswahl nicht. Gut die Hälfte der Erwählten halte ich für langweilig, ästhetisch hypertroph oder zwar akzeptabel, aber bestenfalls von zweit- bis drittrangiger Bedeutung. Schon die Texte der Amerikaner, Italiener, Pariser fesseln im allgemeinen mehr als die etwas lehrhaften etlicher Deutscher, ausgenommen übrigens ZERO. Schreib, der Siegel in die Farbpaste drückt, Jochims, der aus der Fläche einen Sehschirm für nichts als Raum macht („das Bild ist Form im Sinn von forum... Der Betrachter ist der eine Brennpunkt der Ellipse, deren anderer das Bild ist“) – als Maler? als Theoretiker? Eingestehen allerdings muß ich, daß die Deutschen sich der internationalen Bildergalerie mehr oder weniger brav einfügen.