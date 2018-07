Mit einer Umsatzsteigerung von 14 Prozent auf 237,4 Millionen Mark kann die Württembergische Metallwarenfabrik (WMF), Geislingen/Steige, mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres 1965 zufrieden sein. Dennoch macht sich der Vorstand bereits Gedanken, wie die günstige Entwicklung auch in den kommenden Jahren aufrechterhalten werden kann. Für diese Überlegungen wird um so mehr Anlaß gesehen, als das Geschäft in den Großstädten – bedingt durch Verkehrsschwierigkeiten, die die Käufer behindern – in der letzten Zeit stagnierte.

Aus diesem Grunde will die WMF verstärkt in die kleineren und mittleren Städte vordringen. Der Fachhandel soll dort mit Unterstützung des Unternehmens Spezialabteilungen einrichten. Diese neue Aufgabe wird zusammen mit der Umstellung auf neue Produktionsmethoden zweifellos auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erfordern, die im vergangenen Jahr rund zwei Drittel des Aktienkapitals ausmachen. Aus diesem Grund – und wegen steigender Lohn- und Materialkosten – wird die Sorge der Verwaltung verständlich, daß das Ergebnis des laufenden Jahres nicht wieder an das Ergebnis 1965 heranreichen wird.

In dieser Situation ist das Verkaufsnetz im Ausland, das mit rund 30 Millionen Mark etwa 13 Prozent der gesamten Produktion absetzte, eine sichere Stütze. In den EWG-Raum gingen 29 Prozent der Exporte, in den EFTA-Raum 26 Prozent. Die Vereinigten Staaten und Kanada nahmen allein 25 Prozent des Auslandsabsatzes auf. Das restliche Fünftel ist auf 64 Länder verteilt.

Die Stärkung des ausländischen Vertriebsapparates gehört zu den Maßnahmen des Unternehmens, den Absatz auch für die Zukunft zu sichern. So gingen zwar die Gewinnüberweisungen der Auslandstöchter von 0,5 Millionen Mark praktisch auf null zurück, weil die Gewinne zur inneren Stärkung den Unternehmen belassen wurden; sie können aber jederzeit zur Gewinnverbesserung der Muttergesellschaft herangezogen werden, wenn es der Geschäftsgang in Deutschland einmal erfordern sollte. In diese Politik paßte auch die Übernahme des restlichen Kapitals der griechischen Tochtergesellschaft WMF-Hellas, die rund 4,3 Millionen Mark kostete.

Wie schon in den Vorjahren, werden vier Millionen Mark als 16prozentige Dividende an die Aktionäre verteilt, von denen die Familie von Siegle die beherrschende Mehrheit des Kapitals besitzt. Vor der Ausschüttung waren die Rückstellungen um 2,2 Millionen Mark verstärkt worden, während die Rücklagen mit 6,5 Millionen Mark unverändert blieben. mh.