Inhalt Seite 1 — DEA-Aktionäre müssen entscheiden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Deutsche Erdöl-AG, Hamburg, hat am letzten Wochenende praktisch aufgehört, ein selbständiges Unternehmen zu sein. Wenn erklärt wird, die DEA bleibe auch nach Übergang der Majorität an die Texaco Inc. eine deutsche Gesellschaft, so ist das nichts anderes als Augenwischerei. Da anzunehmen ist, daß Texaco im Rahmen des jetzt laufenden Übernahmeangebots schließlich mehr als 51 Prozent des DEA-Kapitals erhalten wird, befinden sich die DEA-Aktionäre künftig in Gesellschaft eines starken amerikanischen Partners, von dem behauptet wird, er habe das „härteste Management“ in den USA. Die Texaco-Leitung ist in erster Linie ihren Aktionären gegenüber verantwortlich, und nicht den „freien“ DEA-Akionären. Das muß man sich deutlich vor Augen führen, wenn die Überlegungen darüber einsetzen, ob das Texaco-Angebot angenommen werden soll oder nicht.

Die Texaner bieten nominell 220 Mark Schuldverschreibungen der Deutschen Texaco für eine DEA-Aktie im Nennwert von 100 Mark. Die Schuldverschreibungen werden mit 5 Prozent verzinst. Frühestens ab 1. November 1967 können sie in Stammaktien der Texaco Inc. (USA) umgetauscht werden. Und zwar gibt es für je 340 Mark (nominell) Schuldverschreibungen eine Stammaktie.

Ob diese Offerte großzügig ist, läßt sich nicht einfach beantworten. Zweifellos hätte ein großer Teil der DEA-Aktionäre eine Barabfindung lieber gesehen. Aber die Amerikaner wollten oder konnten keine Dollar dafür bereitstellen. Auch die Leute, die von den Konditionen zähneknirschend Kenntnis genommen haben, werden sie schließlich akzeptieren müssen. Für ein Unternehmen, wie die DEA, das nachweisbar einem sicheren Ruin entgegensteuert, zahlt niemand mehr „jeden Preis“.

Es ist zwar verständlich, wenn unter den gegebenen Umständen einige Leute auf ein Gegenangebot anderer amerikanischer Ölfirmen hoffen (am Wochenbeginn lag ein solches noch nicht vor), aber ob das ihrer Sache unbedingt förderlich sein dürfte, steht auf einem anderen Blatt. Die Texaco hat ihr Angebot bis zum 3. Juni befristet. Sind ihr bis dahin nicht mindestens 50 Prozent des DEA-Kapitals angedient worden, so kann sie unter bestimmten Voraussetzungen von dem Angebot zurücktreten. Jedes Störmanöver anderer Gruppen kann also unvorhersehbare Konsequenzen haben.

Wieviel ist das Texaco-Übernahmeangebot nun wert? Das ist zwar in groben Umrissen auszurechnen, aber eine exakte Antwort kann es darüber nicht geben. Gehen wir aus von einem Kurs für die DEA-Aktie (ex Dividende. 1965 = 6 Prozent) von 190 Prozent. Dafür gibt es 5prozentige Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von 220 Mark. Diese Wandelschuldverschreibungen hätten demnach einen Kurswert von 86,5 Prozent. Wenn man nun Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von 340 Mark in eine Texaco-Aktie tauschen würde, so ergäbe sich für die Texaco-Aktie ein Kurswert von 294,10 Mark. Ihr gegenwärtiger Kurs liegt bei 73,5 Dollar = 294,93 Mark. Demnach hätte sich der DEA-Kurs über das Wandelrecht bereits auf das Niveau der Texaco-Aktie eingependelt. Tatsächlich wurden an dem Wochenende die 5prozentigen Texaco – Wandelschuldverschreibungen bereits „per Erscheinen“ auch mit 87 Prozent gehandelt.

Diese Relationen sind rechnerisch richtig, aber läßt sich allein der Rechenschieber anwenden? In den USA und auch auf dem Schweizer Kapitalmarkt werden nämlich 5prozentige Wandelschuldverschreibungen erstklassiger amerikanischer Firmen (und dazu muß Texaco gerechnet werden) um rund 10. Prozent höher bewertet als die dazugehörigen Aktien. Wendet man diese Faustregel auch im Falle der Texaco-Anleihen, an, so müßte ihr Kurs „börsenrichtig“ bei 95,1 Prozent liegen. Dieser Kurs rechtfertigt wiederum einen DEA-Kurs von 209 Prozent. Das ist auch der Grund, warum von einigen Banken in diesen Tagen große Beträge von DEA-Aktien erworben worden sind. Sie rechnen sich, bei ihnen noch eine „kleine“ Chance aus.

Verkauft haben nach Bekanntwerden der Offerte vor allem der Berufshandel und jene Kreise, die einigermaßen über die Verhandlungen orientiert waren und sich schnell ausrechneten, daß „goldene Eier“ im DEA-Kurs nicht mehr Vorhanden sein konnten. Sie stellten ihre teilweise beträchtlichen Kursgewinne sicher, um Geld für weitere Börsenspekulationen in die Hand zu bekommen. Daneben spielte die Überlegung eine Rolle, daß die neuen Wandelschuldverschreibungen zunächst einmal „ungeliebte“ Papiere sein und damit kaum den 10prozentigen Aufschlag zum Texaco-Kurs erreichen werden, wie dies normalerweise der Fall sein sollte.