Das faschistische Regime in Spanien wurde vorige Woche in den vielleicht ernstesten Konflikt seit dem Bürgerkrieg verwickelt: Etwa hundert Priester in Barcelona protestierten mit einem Demonstrationsmarsch gegen die brutale Behandlung eines verhafteten Studentenführers. Polizisten mit Gummiknüppeln prügelten rücksichtslos auf Tonsur und Kutten ein.

Empört forderten die mißhandelten Geistlichen den greisen Erzbischof von Barcelona auf, die prügelwütigen Polizisten zu exkommunizieren. Aber unter dem Druck der Regierung mochte sich der Kirchenfürst nicht zu einer solch provozierenden Tat mitreißen lassen. Die Priester in den Kirchen mußten einen milden Hirtenbrief verbreiten, in dem zur Einheit aufgerufen wurde.

Viele jedoch verlasen außerdem ein Dokument in katalanischer Sprache, das Regierung und Hierarchie gleichermaßen verurteilte. Das lange Schweigen der spanischen Kirche zur Unterdrückung der bürgerlichen Freiheiten wurde als „eine große historische Sünde“ gebrandmarkt. Die liberalen Priester in Katalonien, das seit altersher für seinen Unabhängigkeitsdrang bekannt ist, sind entschlossen, das Bündnis zwischen Kirche und Macht zu zerbrechen. Die Studenten in Barcelona, deren Universität nach schweren Unruhen geschlossen wurde, wollen den aufmuckenden jungen Klerikern mit neuen Demonstrationen beispringen.

Vor 35 Jahren begannen Anarchisten in Katalonien Kirchen in Brand zu stecken und Priester zu verfolgen. Jene Wirren waren eine der Ursachen für den Putsch der Militärs gegen das republikanische Regime, aus dem dam der Bürgerkrieg und das Bündnis von Staat und Kirche hervorgingen, gegen das nun der junge Klerus rebelliert.