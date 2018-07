Von Peter Hemmerich

Die Hochschulkritik ist eine ins Kraut schießende Disziplin – wenn nicht gar eine Indisziplin, je nach Alter und Stellung des Autors... So das offizielle Credo.

Seit Dahrendorf impliziert die bloße Frage nach der Freiheit und Wahrhaftigkeit unserer hohen Schulen immerhin nicht mehr unbedingt Diffamierung und Infamie.

Vieles ist in Frage gestellt worden: die innere Organisation, die Personalpolitik, die Einheit von Forschung und Lehre, die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, die Selbstverwaltung, das Verhältnis zum Staat, zur Wirtschaft, zur Gesellschaft von gestern, heute und morgen – lauter Fragwürdigkeiten. Ich kenne jedoch niemanden, der es bisher unternommen hätte, jene Institution ernstlich anzuzweifeln, welche in stiller Selbstverständlichkeit die tragende Säule des akademischen Gebäudes ist: die Vorlesung. Den weitestgehenden Schritt in dieser Richtung hat der Verband Deutscher Studentenschaften in seinem Gutachten „Student und neue Universität“ 1962 getan – ohne viel Nachhall.

Jegliche Lehre zerfällt in Theorie und Praxis. Es gehört zum Wesen der deutschen Hochschule, daß man dort sehr viel Praktisches lernt, daß das Praktische aber zu gleicher Zeit relativ gering geschätzt wird. Ich frage mich, wie hoch der Prozentsatz jener Studenten ist, die niemals in ihrer ganzen Studienzeit eine praktische Anleitung von einem Mitglied des eigentlichen Lehrkörpers erfahren haben.

Der Student lernt die „Benutzung“ der Literatur, die Dokumentation, das wissenschaftliche Protokoll, das Zeichnen, Programmieren, das Experimentieren jeder Art und Form, die Bedienung von Meßgeräten, Auswertung von Analysen, das Anlegen von Statistiken ganz überwiegend nicht vom Professor, sondern bestenfalls von „Assistenten“, oft genug aber von älteren Kommilitonen oder von Bibliothekaren, Archivaren, Laboranten, Pflegern, Schwestern und Technikern.

Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn nicht zu gleicher Zeit diesen „Lehrpersonen“ jegliche formelle Anerkennung und Verantwortung ihrer Tätigkeit, also jedes Quentchen einer venia docendi (was ja „Erlaubnis zu lehren“ heißt), aufs entschiedenste bestritten würde. Die skurrilste jener ohne Anerkennung und außerhalb der Verantwortung stehenden Lehrpersonen ist der juristische „Pauker“.