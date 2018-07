Inhalt Seite 1 — Die Fehler bei der DEA Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Würfel sind gefallen: In etwa drei Wochen wird aller Voraussicht nach das letzte große Unternehmen der Mineralölindustrie, das sich noch in ausschließlich deutschem Besitz befindet, einen amerikanischen Mehrheitsaktionär bekommen. Der Erdölkonzern Texaco hat ein Übernahmeangebot für die Aktien der Deutschen Erdöl AG unterbreitet – und die meisten DEA-Aktionäre werden es wohl akzeptieren, weil ihr Unternehmen auf. sich allein gestellt nicht mehr lange lebensfähig wäre.

Nach dem Übergang der 5000 DEA-Tankstellen an die Texaco bliebe zwar noch Aral als „deutsche“ Firma übrig. An der Börse halten sich jedoch hartnäckig Gerüchte, der US-Konzern Socony Mobil Oil werde in nicht allzu ferner Zeit durch ein Übernahmeangebot nach Texaco-Vorbild die Mehrheit der Gelsenkirchner Bergwerks AG zu erwerben trachten. Gelsenberg ist der mit Abstand größte Aral-Aktionär. Socony, selbst bereits mit 11 Prozent an Aral beteiligt, könnte also durch eine Übernahme die Kontrolle über 12 000 Tankstellen gewinnen.

Die Bundesrepublik wird so das einzige große Industrieland ohne einen heimischen Ölkonzern werden. Diese Entwicklung zu bedauern bedeutet keineswegs, törichte Phrasen vom „Ausverkauf“ der deutschen Wirtschaft nachzubeten. Nicht um Emotionen geht es, sondern um nüchterne Probleme: Verzicht auf einen international wettbewerbsfähigen Ölkonzern – das heißt für uns Verzicht auf manch eigenständige technische Entwicklung, auf sichere Deviseneinnahmen, auf Mitbestimmung am Ölmarkt und schließlich auf politischen Einfluß. Und das alles, weil die Verantwortlichen versagt haben.

Erstens hat man in Bonn viel zu spät erkannt, wie wichtig ein eigener Mineralölkonzern ist.

Zweitens hat man die „Förderung aus heimischen Quellen“ subventioniert, statt das Geld des Steuerzahlers und den politischen Einfluß der Bundesrepublik auf die Erschließung ausländischer Quellen (an denen die großen Gewinne anfallen) zu konzentrieren.

Drittens hat Bonn versäumt, all die kleinen deutschen Unternehmen zum Zusammenschluß zu einem einzigen Konzern zu zwingen. Der Plan dazu lag vor (von Staatssekretär Kattenstroth ausgearbeitet), die Gelegenheit war gegeben, als Bonn zwei Milliarden Mark für die Subventionierung der deutschen Erdölfirmen auswarf – aber die pseudo-liberale Doktrin, daß Großunternehmen verdammenswert seien, verhinderte eine entschlossene Aktion.

Viertens wurde die Chance vertan, etwa mit Paris (wo man interessiert gewesen wäre) einen europäischen Ölkonzern zu gründen.