Inhalt Seite 1 — Die Illusionen der SED Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im Mai

Der Dialog zwischen SPD und SED hat sich in einen Streit über die Termine der offenen Gespräche verwandelt: Die SPD hatte „Mai“ vorgeschlagen, die SED mit „Juli“ geantwortet. Beide verhielten sich so, als ob ihre Termine die richtigen seien.

Auf beiden Seiten ist man nervös geworden. Die Sozialdemokraten hatten sich im politischen Einvernehmen mit den anderen Parteien des Bundestages auf den Brief- und Redneraustausch eingelassen und müssen jetzt feststellen, daß die juristischen Voraussetzungen für das offene Gespräch nicht vorhanden sind und die geplanten Verbesserungen nicht genügen. Die Erklärungen an den Fernsehschirmen geraten je nach Temperament verschieden, offenbaren aber eine beträchtliche Verärgerung. Die andere Seite ist nicht weniger verdrossen – vor allem darüber, daß über eine Führungskrise in der SED gesprochen wird. In eine knappe Formel gefaßt, lautet die Version dieser Krise so: „Honecker ergreift die Macht, Ulbricht ergreift die Flucht“.

Daß die SPD-Briefe eine solche Krise ausgelöst haben, wird in Ostberlin entschieden – und wie es scheint, mit Grund – bestritten. Unbestreitbar aber ist, daß sich die Bevölkerung der DDR für die Briefe weit mehr interessierte, als es der SED lieb war. Trotzdem deutet alles darauf hin, daß Ulbrichts Einheitspartei das offene Gespräch weiter suchen wird – selbst dann, wenn die Bundesregierung juristische Schwierigkeiten machen sollte. Im Augenblick ist der östliche Propagandaton darauf eingestellt, das gesamte Staatssicherheitssystem der Bundesrepublik aus den Angeln zu heben. Man spielt sogar mit dem Gedanken, Spitzenfunktionäre, die nach den Gesetzen der Bundesrepublik besonders belastet sind, nach Hannover zu schicken – nach dem Motto: Je höher der Funktionär, desto peinlicher die Situation für Bonn. Wenn Ulbricht selber käme und gegen ihn ein Haftbefehl erlassen würde, so glaubt man in Ostberlin, wäre der Skandal so groß, daß notfalls die Westmächte intervenieren vürden, um Moskau zu beruhigen.

Es ist indes kaum zu erwarten, daß Ulbricht die Reise in die Bundesrepublik antritt, denn die SED will, so scheint es, keine unüberwindlichen Hindernisse für den Redneraustausch aufbauen. Sie wird sich zwar weiterhin heftig dagegen verwahren, daß die bundesrepublikanische Jurisdiktion für Mitteldeutschland gilt, aber sie wird daran die Gespräche wohl nicht scheitern lassen; es ist möglich, daß sie sich letzten Endes, wie schon bei den Passierscheinverhandlungen, mit einer salvatorischen Klausel zufriedengibt.

Die SED will das offene Gespräch, und zwar deshalb, weil sie ein weitgestecktes historisches Ziel verfolgt. Schon im Jahre 1956 veröffentlichte Wilhelm Girnus, damals Sekretär des „Ausschusses für deutsche Einheit“ in der parteiamtlichen Zeitschrift „Einheit“ Gedanken über die Wiecervereinigung, die in einer Annäherung und Zusammenarbeit zwischen SPD und SED gipfelten. Er ging davon aus, daß die bisherigen Einigungsunternehmungen in der deutschen Geschichte stets „von oben her“ vollzogen wurden und forderte, ciesmal „von unten her“ das Problem zu bewältigen.

„Die Arbeiterklasse hat die historische Mission“, so schrieb Girnus damals, „alle anderen Schichten der Gesellschaft, die wirklich an einer nationalen Einigung interessiert sind, um sich zu gruppieren. Diese Führung können die Arbeiterklassen nur dann erringen, wenn sie ein so breites, demokratisches Programm der Einigung zu ihrer Fahne machen, daß allen sozialen Schichten und politischen Auffassungen – von der Bauernschaft und dem städtischen Kleinbürgertum bis hinein in jene Kreise der Großbourgoisie, die Gegner der NATO-Verflechtung und der USA-Hörigkeit sind – ermöglicht, dieses Programm anzunehmen.“