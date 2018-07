Béla Bartók: „Violinkonzert Nr. 2“ und Igor Strawinsky: „Violinkonzert“; Joseph Silverstein, Boston Symphony Orchestra, Leitung: Erich Leinsdorf; RCA LSC 2852, 25,– DM.

Zur rechten Zeit werden Entweder und Oder Komponenten von ein und derselben Sache.“ Das Wort stammt von Strawinsky und ist gedacht als Antwort auf den leisen Vorwurf, seine „Neue Klassizität“, jene Periode seines Schaffens also, in der die Ästhetik und die musikalischen Formen des 18. Jahrhunderts eine besonders große Rolle spielten, sei ein Anachronismus, Schönberg habe um diese Zeit ja bereits ganz andere musikalische Prinzipien gefunden. Das Violinkonzert gehört in diese Periode der neuen Klassizität, das barocke Concerto grosso steht im Hintergrund, Toccata, Aria und Capriccio heißen die Satztitel, und der Geigenvirtuose kann in aphoristischen Soloteilen zeigen, was er gelernt hat. Daß es eine Menge sein muß, hat Strawinskys „Berater“, der Geiger Samuel Duschkin, zu verantworten.

Auch Bartók hatte einen solchen Berater zur Hand, den Ungarn Zoltan Szekely, der ihm verriet, was er an Tricks und neuen Klangmöglichkeiten, Glissandi, Vierteltönen, Flageoletts und den merkwürdig scharfen und harten Tönen, die man etwa erzeugen kann, wenn man ganz hart unter dem Steg spielt, gefunden hatte.

Das virtuose Moment beider Werke macht Joseph Silverstein, dem Konzertmeister der Bostoner, keine Schwierigkeiten, da sitzt jeder Ton, und auch die Begleitung durch dieses berühmteste Orchester aus dem Osten Amerikas verläuft glatt – zu glatt schon. Alles hat so viel Selbstverständlichkeit, ist so wenig kompliziert mehr, ist auch tonlich so schön geglättet, desinfiziert und harmonisiert, daß es schwer wird, etwas Charakteristisches und Explosives, geschweige denn etwas Revolutionäres darin zu finden: Wohl ein bißchen zu sehr hat man dem Hörer mit dieser Aufnahme die Angst vor einer Moderne nehmen wollen, die, nun ja, so erschreckend längst nicht mehr ist. Heinz Josef Herbort